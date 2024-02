Corona no sabe nada de las ventas y el coste de plantilla de la próxima temporada

"No lo sé". Lo repitió en varias ocasiones. Miguel Ángel Corona no tiene ni idea de la hoja de ruta del Valencia CF para la próxima temporada. El Director Deportivo del club asegura que no tiene conocimiento de cuántas ventas se producirán este verano ni tampoco del coste de la plantilla del curso 24/25.

Corona no supo contestar a la pregunta de si debe vender este verano y por cuánto por cuadrar cuentas antes del siguiente ejercicio fiscal. "No lo sé, pero te contextualizo. En muchas ocasiones, en mercados anteriores hemos marcado una cifra de necesidad y no hemos llegado. Y financieramente el consejo de administración decide funcionar sin esos ingresos. No quiero marcar esa cifra todavía porque además la clasificación también nos marcará los ingresos del siguiente curso".

Tampoco pudo preciar su el coste actual de la plantilla se puede mantener o se debe seguir reduciendo de cara a la próxima temporada. "No nos hemos sentado con números exactos. Esto también depende de las operaciones de verano y de la clasificación. Muchos factores pueden modificar o cambiar esos números y no los tengo con exactitud".