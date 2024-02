"El proyecto del Nou Mestalla de 2022 incumple la Ley del Deporte"

Ante la voluntad del Valencia CF de obtener las licencias de obra para la reanudación de las misas con el proyecto presentado en 2022, Miguel Zorío ha emitido un comunicado reflejando que este incluye la propia Ley del Deporte porque "obliga a que todos los espectadores tengan su asiento" y que no sirve un 'balcón mediterráneo' como el que se muestra en el proyecto.

El expresidente de la entidad de Mestalla ha incidido también en la icompatbilidad de que las licencias expedidas en el momento que se proyectó la migración hacia un nuevo estadio sirvan para el que pretenden construir por el hecho de que la fisionomía del proyecto ha sufrido muchos cambios: "Es imposible que la misma licencia sirva para el estadio diseñado en la década del 2000 para 70.000 asientos, totalmente cubierto, con casi 4000 plazas de parking y fachada con diseño 5 estrellas; que para un estadio de poco más de 40.000 asientos en junio de 2022, de 66.000 asientos en julio de 2022, y no se sabe que capacidad en estos momentos", expone.

Zorío pone el foco las características del estadio, haciendo un gran hincapié en el menor nivel que atesora con respecto al proyecto inicial: "Las últimas noticias sobre las intenciones de Peter Lim respecto al Nuevo Mestalla datan de junio y julio de 2022. El 9 de junio de ese año Peter Lim quería hacer un estadio de poco más de 40.000 asientos, y al mes siguiente, nos hablaba de uno de 66.000. Y en todo caso, ninguno cumple los compromisos adquiridos con la ciudad, y ninguna alcanza ni por asomo al estadio cinco estrellas paralizado hace 15 años", señala.

Por último, expone su "estupor" con el hecho de que "el Valencia CF de Peter Lim ha presentado un informe hecho a medida por la OCA que han contratado" y que ese informe no se haya subido al expediente.

Comunicado íntegro

Tanto la Ley del Deporte, de 1990, como el Real Decreto 203/2010, que desarrolla la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte de 2007, establecen que todas las localidades de un estadio de fútbol deben estar numeradas y tener asiento, al menos en categoría profesional. El reglamento de LaLiga también obliga a ello, sin excepciones.

“A finales del pasado mes de diciembre, el equipo de ejecutivos del Valencia CF, junto con los arquitectos del nuevo Mestalla, reunieron a las constructoras de la primera fase del estadio para decirles que sólo tenían 80 millones de euros seguros para reanudar las obras, y que en enero presentarían el proyecto básico al Ayuntamiento. De momento lo que sabemos es que han presentado un informe hecho a medida por el organismo certificador que ha contratado la propia Layhonn Chan y su carta de fecha 30 de noviembre que chantajea a la mismísima Alcaldesa de Valencia, instándole a darle unas licencias presuntamente prevaricadoras junto con el pelotazo urbanístico que pretende aprovechar Lim, si ella quiere que Valencia tenga un estadio en el que se puedan jugar dos partidillos del Mundial de Fùtbol de 2030” ha declarado Miguel Zorío, ex Vicepresidente del club.

A día de hoy, y dentro del batiburrillo de proyectos presentados con 4 power points por parte de Fenwick, las últimas noticias sobre las intenciones de Peter Lim respecto al Nuevo Mestalla datan de junio y julio de 2022. El 9 de junio de ese año Peter Lim quería hacer un estadio de poco más de 40.000 asientos, y al mes siguiente, nos hablaba de uno de 66.000. Y en todo caso, ninguno cumple los compromisos adquiridos con la ciudad, y ninguna alcanza ni por asomo al estadio cinco estrellas paralizado hace 15 años. Pero el estupor va en aumento cuando sabemos por los medios que el Valencia CF de Peter Lim ha presentado un informe hecho a medida por la OCA que han contratado, y ese informe no se ha subido al expediente. Esto ya pasó con la carta de Layhoon del pasado 30 de noviembre. Y si esto fuera poco, tampoco se ha enviado el expediente completo al juzgado.

“En los últimos años, hemos visto con sonrojo como el club de la empresa china Meriton, por ejemplo, filtró un proyecto con una cubierta sostenible (que no se iba a hacer de momento), financiado con unas torres (que no están hechas y que están dentro de convenio inexistente), con un tercer anillo que después dijeron que sí que iban a aprovechar (en el power point presentado inicialmente se dejaba con lonas que cubrían la grada) y con un segundo anillo, cuyas gradas están ya construidas, que no se pueden derribar y que llegaron a decir que sólo alojaría a 7.000 de los 22.000 asientos que allí caben. Primero pasaron de un estadio de 43000 a otro de 47.000 aficionados, desapareciendo la general de pie (que estaba prohibida) y aun así seguía siendo más pequeño que el viejo Mestalla, cuya capacidad se acerca a los 50.000. Después, Germán Cabrera le prometió a José María Olano, que llegarían a los 66.000, con un BALCÓN MEDITERRÁNEO también ilegal. Sin las plazas de parking requeridas por movilidad, con una cubierta que sólo alcanzará a los VIP,s y una fachada con una finalización de cuarta división.” ha afirmado Miguel Zorío, ex Vicepresidente del Valencia CF.

El portavoz de Marea Valencianista recuerda a los políticos valencianos y a los técnicos municipales “que la ATE está caducada (por acuerdo del Consell) y cualquier nuevo proyecto, incluido reanudar las obras del nuevo Mestalla necesita nuevas licencias. No se podrán aprovechar las anteriores para un proyecto que no tenga nada que ver con el inicial, y menos para un estadio que no sabemos ni como comenzaremos, ni como financiaremos, ni como terminaremos ni cuando finalizaremos”.

Además, Zorío exige al Ayuntamiento que publique inmediatamente toda la documentación del proyecto sobre el que puede dar licencia de reanudación de obras, y que exija a Lim que antes de tener una nueva reunión, presente por registro de entrada (y se publique en el portal de transparencia) el proyecto del nuevo estadio visado por un arquitecto y con el presupuesto completo, con las garantías económicas al 100%, firmado por una constructora solvente y con experiencia en este tipo de estadios. Y que previamente se vayan al juzgado a retirar sus demandas y depositen el dinero que realmente costará el polideportivo que le debe Lim a los vecinos de Valencia.

Por último, el ex Vicepresidente exige a Lim que demuestre que el Valencia CF lleva gastados 180 millones en el nuevo Mestalla, “ya que los números en este caso tampoco cuadran. Igual que no cuadran en el fichaje de Aderlan Santos, Rodrigo, Cilessen,…”