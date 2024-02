Sandra acusa a Catalá de «poner las cosas fáciles» a Peter Lim

La portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, mostró este martes su «preocupación» y su «sospecha» de que existe «una estrategia deliberada» por parte de la alcaldesa María José Catalá para «poner las cosas muy fáciles» a Peter Lim, máximo accionista del Valencia, al que dijo que podría «intentar favorecer». «Existe una estrategia deliberada por parte de la alcaldesa de poner las cosas muy fáciles al máximo accionista del Valencia CF, Peter Lim».

Gómez aseguró que Catalá retrasa la presentación al Pleno de las fichas urbanísticas de los proyectos del Nou Mestalla y del futuro proyecto en el suelo del actual estadio, algo que dijo que es «sospechoso» y que deslizó puede ser una estrategia para que Lim «obtenga en los tribunales» lo que asegura no fue capaz de obtener del anterior gobierno municipal de los socialistas y Compromís. «Podrían estar maniobrando para que el máximo accionista obtenga en los tribunales lo que no fue capaz de obtener políticamente con nosotros», añadío.

«De otra forma no nos explicamos que unas fichas que están ya resueltas desde este verano no las haya presentado si son las mismas que dejamos, si no ha modificado nada y mantiene las mismas exigencias que establecimos nosotros para garantizar que se finalizaba el estadio con las máximas garantías para la ciudad y para la afición», apuntó.

«Estamos empezando a sospechar de que, por parte del Partido Popular, se está favoreciendo que se tumbe la estrategia que llevamos a cabo nosotros de caducar la ATE ante el incumplimiento del Valencia CF de acabar estadio», señaló en declaraciones facilitadas por el grupo municipal.

Gómez replicó a Catalá el pasado 1 de febrero retándola a dar la cara: «He escuchado a Catalá emplazar al Partido Socialista a aprobar las fichas urbanísticas y yo la quiero emplazar a ella a dar la cara, a dar explicaciones, a reunirse, a ser transparente, a explicarnos qué está negociando a puerta cerrada con el Valencia CF porque quiero recordarle que, desde el mes de octubre, desde que Olano tuvo que dimitir de sus responsabilidades porque le pillamos en una incompatibilidad manifiesta no hemos vuelto a saber nada más del tema del Valencia».

El último paso en el caso Nuevo estadio fue que el Valencia presentó al Ayuntamiento los informes OCA y ECUV sobre el Nou Mestalla para agilizar la licencia de obras y retomar la construcción del campo.