"El año pasado fue duro, pero hemos dado un paso adelante"

El mediocentro del Valencia Hugo Guillamón aseguró este miércoles que el año pasado "fue muy duro" para los jugadores, pero que ya en el inicio de esta temporada dieron "un paso adelante" para "no volver a esa situación" que vivieron el curso pasado y ahora están siendo "regulares y competitivos en cualquier situación".

"La Liga cada fin de semana es muy complicada. A los equipos les cuesta ganar en cada campo y nosotros somos competitivos contra cualquiera al 100 % pero si bajamos, nos cuesta mucho, por lo que estamos concentrados en mantener la regularidad y ser competitivos en cualquier situación", incidió Guillamón en declaraciones a VCF Radio.

Así, destacó la victoria ante el Almería tras la derrota por dos a cero ante el Atlético de Madrid y subrayó que para este buen estado de forma de los valencianistas "ayuda verse con más puntos y más arriba en la tabla", aunque el objetivo no es quedarse ahí, "sino intentar mejorar cada partido y competir en cada campo".

"Está claro que se genera ilusión cuando consigues una buena racha de victorias, pero tenemos que estar con los pies en el suelo y competir cada fin de semana por los tres puntos", comentó Guillamón.

Preguntado por la dinámica del equipo, que suma 15 de los últimos 18 puntos disputados, subrayó que es eso lo que buscan, "ser regulares y no sólo en Mestalla, sino también siendo competitivos fuera de casa" con el objetivo de "dejar al Valencia donde le corresponde".

Así, incidió en la convicción que tienen en el trabajo de Rubén Baraja, quien no tuvo tiempo para asentar las bases la temporada pasada, pero "desde pretemporada ha marcado las pautas del equipo y está haciendo un gran trabajo".

Agradecido a la confianza de Pipo 'Baraja'

Para Guillamón, su nivel es bastante bueno y agradece que Baraja le esté "dando confianza y tranquilidad", expuso el jugador nacido en San Sebastián aunque afincado en l'Eliana desde pequeño: "Estaba seguro de que iba a llegar la oportunidad y la verdad es que Pepelu y yo -su compañero en el medio del campo en los últimos encuentros- nos entendemos bien", insistió.

"Cualquier futbolista pasa por épocas en las que no está bien, de no sentirse cómodo ni encontrar tu ritmo, pero es importante mantener la calma, trabajar y no caer en ese estado de ánimo negativo. A veces tienes que hacer una retrospección", recalcó Guillamón, que concluyó avisando del buen trabajo de Las Palmas, un equipo que será difícil de batir porque tienen "mucha personalidad y es difícil jugar contra ellos".