"Desmiento que estemos negociando de forma paralela con el Valencia"

La semana pasada el Valencia presentó los documentos pertinentes para comenzar las obras, que ahora deben ser analizados por el Ayunamiento de cara a que esté todo en regla. Se siguen dando pasos y desde la oposición aparecen voces que critican los acercamientos entre el Ayuntamiento y el club, mientras que María José Catalá sigue asegurando que "no se ha dado ninguna facilidad de más".

"Tenemos que seguir avanzado, y en el momento previo a la cuestión de las fichas, tras la resolución de los procedimientos judiciales, vendrá esa parte, por supuesto como cuando se han dado pasos significativos se les ha llamado", aseguró la edil en el acto del 154 aniversario de la Policía Local de Valencia.

"El proceso de la licencia de obra sigue su curso"

"No se negocia nada de forma paralela que no conozcan los portavoces, lo desmiento. No se ha dado ninguna prebenda ni facilidad de más al Valencia CF, de la que estaba sobre la mesa cuando ellos dejaron (PSPV y Compromís) la Corporación Municipal. El ejemplo está en que las fichas urbanísticas no se ha cambiado ni una coma de las que estaban preparadas por parte del partido socialista y Compromís en el Ayuntamiento. Ellos las sacaron a exposición pública, finalizó el plazo y así se han quedado", comentó la alcaldesa saliendo al paso de las últimas críticas de los partidos de la oposición.

"No se va a favorecer a nadie, sino que se plantea una postura que debiera ser de consenso, dado que los papeles son los del PSOE y Compromís"

"Antes de negociar un convenio hay que hacer gestos, esos gestos pasan por la retirada de los recursos. Eso en primer lugar, en segundo lugar, decir que nosotros seguimos con nuestra hoja de ruta. Yo creo que aquí lo importante es que todos los partidos políticos vayamos a una, en la misma dirección, más muestras de voluntad de consenso ya no puedo dar. He trasladado toda la información a los portavoces, ellos saben dónde estamos, que no hay un convenio negociándose y saben además que las fichas no han cambiado nada con respecto a las que tenía preparado el partido socialista y Compromís", aseguró.

Respecto a que el Ayuntamiento esté a la vez envuelto en una demanda por parte del Valencia, mientras negocia la concesión de las licencias urbanísticas, aseguró que "es una cuestión diferente, la demanda sigue su curso y las fichas siguen su curso. La demanda tiene su fallo, negociaciones entre abogados. No están vinculadas. No tengo conocimiento de que vaya a ser un tema de que vaya a ponerse este mes en el Pleno (fichas), no me ha llegado del departamento de Urbanismo", apuntó.