Yaremchuk se sube al tren

Desde que Rubén Baraja demandase un paso al frente de los jugadores menos habituales hace unos meses, poco a poco se han ido sumando a la causa esa segunda unidad. Primero fue Sergi Canós, marcando dos goles y haciéndose con la titularidad en el perfil izquierdo del ataque con buenas actuaciones, después fue Hugo Guillamón, que desde que ingresó en el once titular el Valencia ha sumado 16 puntos de 21 en disputa, y el último en hacerlo ha sido Roman Yaremchuk, cuyo gol contra el Almería y su ‘rabiosa’ celebración escenifica la confirmación de su aterrizaje en Mestalla.

Al futbolista le costó mucho entrar. Primero porque el Valencia arrancó con un solo punta la temporada y segundo porque venía de un curso difícil a nivel goleador. Con el cambio de esquema empezó a entrar en dinámica y su química con Hugo Duro ha sido total, casi simbiótica, potenciando mutuamente sus habilidades. Con ellos el equipo ha crecido en el juego directo y a la hora de salir en largo, además de ganar a nivel de presencia en el área. Los dos goles del ucraniano en Liga han sido compartiendo la doble punta con el atacante madrileño, mientras que el propio Duro ha anotado tres de sus diez goles cuando ha coincidido con Roman sobre el tapete. En el último envite, ante el Almería en casa, marcaron los dos los tantos de la victoria ante el Almería.

Respuesta al ‘no’ a mir

El Valencia tenía previsto incorporar más competencia en la zona ofensiva con la llegada de Rafa Mir, una operación que finalmente decidió no acometer el último día del mercado. El murciano le iba a poner las cosas más complicadas a Yaremchuk para jugar cuando parecía iniciar su despegue, pero finalmente no llegó y acto seguido el ucraniano se reivindicó ante más de 44.000 espectadores a los que mostró su camiseta. En redes señaló su celebración fue así porque no pudo «contener las emociones» después de «mucho trabajo, muchas caídas y mucha fe».

Otro aspecto clave ha sido su integración en el vestuario. Sus compañeros celebran su gran estado de forma con comentarios en sus redes sociales llamándole «la tanqueta» en modo cariñoso y después del encuentro ante el Almería publicó en sus redes sociales una foto celebrando el triunfo junto con dos de los ‘nanos’: Pablo Gozálbez y Alberto Marí.