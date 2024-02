Papi Robles: "El PP de la Generalitat y del Ayuntamiento le están dando un trato privilegiado a Lim"

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento del Valencia, Papi Robles ha comparecido para dar su opinión sobre el estado de las negociaciones del Valencia CF con el gobierno del Partido Popular (PP) para retomar las obras del nuevo estadio y las obligaciones que el club tiene con la ciudad.

En primer lugar Robles ha sido tajante a la hora de recordar que “el PP dijo públicamente no iba a negociar con Peter Lim”. La portavoz de Compromís ha opinado sobre el nuevo proyecto de estadio que el Valencia presentó al Ayuntamiento el pasado mes de enero: “Al Valencia le interesa que nos cuenten lo bueno que es el proyecto a bombo y platillo, cuando te cuesta menos ya hay algo que has perdido por el camino, ya hay una trampa. En 2015 ya había un plan de movilidad planteado, en esta ciudad ha cambiado la movilidad y debería revisarse por el Ayuntamiento. La ATE que el PP firmó en su día se permitió que se bajaran el numero de plazas de aparcamiento”.

“En el año 2004, se firmó un convenio de acuerdo, las ciudad tenía unos beneficios y el Valencia otros, acceder a unos terrenos más baratos, un PAI, un PGOU..., Una fichas son las que benefician al club, si no hablas de ellas a la hora del convenio, de ese acuerdo que se firmó en 2004 la estás dejando en el aire”, continúa sobre este aspecto.

Respecto al hecho de que Peter Lim exija las fichas urbanísticas para retirar las dos demandas interpuestas a la Generalitat Valenciana (GVA) tal y como ha informado SUPER, Robles afirma: “Ha de cumplir la ley, qué capacidad tiene Lim para exigir nada a la administración. Es el representante de un bien de interés cultural, él está intentando jugar con eso pero no tiene capacidad de incidencia. Si María José Catalá quiere dársela… Una empresa tiene los mismo derechos y obligaciones delante de la ley que cualquiera. Lim y el Valencia son diferentes, evidentemente está pasando que el PP de la GVA y del Ayuntamiento le están dando un trato privilegiado a Lim. Ya lo hizo con otros propietarios. Esta historia es muy conocida, esperemos que esta vez no acabe en la ruina del Valencia CF y que no se carguen el club como en el ‘Taula’”