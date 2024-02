"Están reduciendo el presupuesto del Nou Mestalla a marchas forzadas"

El concejal socialista Javier Mateo ha informado sobre la situación de concesiones deportivas que afectan a la gestión deportiva de la ciudad de Valencia con especial atención al Nou Mestalla y el Polideportivo de Benicalap.

Postura sobre la aprobación de las fichas urbanísticas.

Nuestra posición aunque parezca sorprendente es la misma que hace tres años, estamos en el mismo punto: fichas, convenio y aval. Siempre hemos estado en lo mismo, a un lado de la mesa y al otro. El problema que tenemos ahora es que nosotros, cada vez que teníamos una reunión con la propiedad del Valencia, hacíamos rueda de prensa para dar la máxima información a todo el mundo. Ahora nos estamos encontrando con una opacidad de la señora Catalá, no sabemos nada del convenio, no sabemos si va a exigir el aval que ya pedía desde la oposición, no sabemos nada desde la reunión aquella del señor Olano con los diferentes grupos municipales para informarnos más bien poco. Desde entonces, no hemos sabida nada. Lo único que sabemos es que el señor Olano ha cambiado su regimen en el Ayuntamiento por lo que ha salido en diferentes medios de su relación profesional con el Ayuntamiento. Nada sabemos de lo que está pasando. Ahora hemos tenido acceso al expediente del proyecto que han presentado porque lo hemos solicitado nosotros, porque la señora Catalá no es capaz de convocar a los grupos para dar información. Luz y taquigrafos, no pasa nada. ¿Alguien sabe lo que está negociando a puerta cerrada la señora CAtalá con el señor Lim? Nosotros no. Que nos convoque, que nos informe y a partir de ahí trabajaremos.

¿Votarían en contra si se aprobarán las fichas?

Tendríamos que verlo. La señora Catalá abogaba por el consenso, pero estamos esperando desde septiembre que fue la reunión. No sabemos nada, ¿qué ha pasado en estos meses? El proyecto que ha presentado el Valencia es el mismo. Este proyecto tan mediterráneo en el que la cubierta se quita.... es el mismo proyecto. No hay ninguna novedad flagrante. Tampoco nos ha dado tiempo a mirarlo hasta el detalle, pero si quiere algo del Partido Socialiista y que le apoye las fichas, porque sus compañeros de viaje de VOX ya le han dicho que no, siéntese con nosotros, cuéntenos que está pasando, nosotros queremos saber y a partir de ahí decidir.

Opinión sobre el último proyecto presentado por el Valencia CF.

Para mí lo más importante en materia deportiva es el polideportivo y a nivel del estadio, si ves el proyecto incial y ves este hay cambios sustanciales más allá de lo estético. Se usan algunos símiles con la cubieta 'quito loa cubierta porque así es más mediterráneo'. Más mediterráneo porque tiene balcón, porque no está cubierto como la gran mayoría de los estadios que se están construyendo de nueva generación. Para unos será estético, para otros que se está reduciendo el presupuesto a marchas forzadas de lo que debería ser un estadio de gran nivel. Es más barato del que incialmente era. Pretenden que tenga menos aforo, reducen el parking incicial, sí que reducen el estadio, eso es claro, el propio informe lo pone, hay cambios sustanciales.

Retirar la demanda de la ATE.

En marzo o abril se debería resolver. Visto lo que está pasando, una de las estrategias que puede seguir el PP es alargar el tema para ver que se dice a nivel judicial y apartir de ahí decir 'no puedo hacer nada, tengo que darle todo lo que me pide' que lo que intuimos que está haciendo a puerta cerrada. Lo intuimos porque no tenemos información. También salió en prensa que la propia Generalitat está maniobrando al respecto. Están intentando ver cómo nadar y guardar la ropa. A puerta cerrada hacen unas cosas, pero de cara a la galería saben que hay cosas que no pueden decir, opacidad... No están diciendo lo que quieren. ¿Quñe van a hacer? Son ellos el gobierno los que tienen que decidir.

Polideportivo Benicalap.

Tenemos entre cero y ninguna información de la señora Catalá que está negociando con la propiedad del Valencia CF y no podemos dar plazos, la verdad, no sabemos cuando Benicalap va a tener esta instalación deportiva tan necesaria.