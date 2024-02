Diego López agradece el apoyo de la afición

Diego López ha reaparecido solo seis días después de su intervención de la fractura del hueso cigomático que tuvo lugar el pasado 3 de febrero en la victoria del Valencia frente al Almería en Mestalla. En declaraciones para VCF Media, el asturiano ha agradecido el apoyo recibido: "la afición y la gente, me han apoyado mucho estos días, tanto a mí como a mi familia. Se lo agradezco mucho".

El jugador de Turón ha recordado la acción que supuso su lesión y provocaba el penalti que Pepelu mandó al palo. “El balón se queda dividido y el jugador de la UD Almería saca el brazo para coger impulso para llegar al balón, con la mala fortuna que me impacta en la cara. Sí que es verdad que de primeras no se aprecia mucho, pero en el momento que me da me noto como que me da muy fuerte y un crujido por dentro. Una vez en el suelo, noto un poco de mareo, ese agobio de no saber muy bien lo que pasa. Nunca había tenido que pasar por quirófano ni nada parecido”, apunta Diego López.

El asturiano ha hablado sobre su periodo exprés de recuperación. “Lo llevé bastante bien. No tenía mucha molestia como tal, pero sí que el día de la operación, las horas siguientes, la noche próxima sí que fue bastante incómoda con molestias y no pude dormir. La recuperación está yendo bien. Esa misma noche me molestó el ojo, pero ahora es bastante llevadero, he podido estar aquí y trabajar un poco y estoy muy contento”, destaca el jugador.

Después de ser la principal novedad en el entrenamiento del Valencia, Diego López ha explicado sus plazos para volver a estar a las órdenes de Baraja: “esta semana tranquilidad, depende de cómo vaya evolucionando, es delicado y tiene que quedar bien para que no se desplace nada. Iremos día a día, semana a semana y espero que sea pronto porque si por mí fuera el sábado ya me metería a jugar, pero, obviamente, no se puede y ojalá sea más pronto de lo esperado”,

López también ha analizado el último partido del equipo frente a Las Palmas: "hicimos un partido muy serio contra la UD Las Palmas. Cogeremos cosas para trabajar esta semana y ganar el sábado con nuestra gente en Mestalla. Vamos partido a partido y será un partido muy duro, contra un Sevilla que viene en buena racha y espero que el equipo me dedique la victoria”.

“Hay algunos que se ríen de mí porque dicen que me ven más guapo", comenta el joven extremo sobre las bromas y el buen ambiente que existe en el vestuario. "Todo el mundo sabe que tenemos un vestuario muy unido, muy familiar, todos me han escrito, me han dado ánimos y me han apoyado", explica el 'Guajín'.