Mestalla es aún más importante en este final de temporada

El Valencia afronta ahora 14 partidos hasta el final de temporada y la sensación es que todo está en el aire. Al contrario de lo que se percibía a principio de curso, cuando incluso la presidenta Layhoon aseguró que el objetivo era la permanencia, el cuadro de Rubén Baraja está próximo en cuanto a puntos a los puestos europeos. En novena posición, pero con la posibilidad de seguir creciendo, Mestalla debe ser la hoja de ruta para lograr mantener el ritmo y las salidas como visitante el punto de diferencia entre la mitad de tabla y el acercarte a ese sueño -imprevisto- de jugar Europa el próximo curso.

El primero de los rivales será el Sevilla, que llega en un buen momento después de vencer al Atlético de Madrid con una exhibición en líneas generales de Isaac Romero. El delantero es la primera de las amenazas de un horizonte en el que después llega el Real Madrid de Carlo Ancelotti. La vuelta de Vinicius a un estadio al que le enseñó los dos dedos dirección a Segunda. Un duelo de alta tensión en el que el equipo valencianista necesita centrarse en lo deportivo y olvidar todo lo externo. Después el siguiente rival es el Getafe de José Bordalás. La vuelta a casa del entrenador que llevó al conjunto valencianista a la última final de Copa del Rey de 2022. En La Cartuja, el equipo cayó en los penaltis pero poco se le puede reprochar a un entrenador que siempre miró lo mejor por el Valencia CF.

El siguiente paso será el Mallorca. Rival de mal recuerdo para un Valencia que la temporada pasada, en el tramo final, vivió uno de los momentos más complicados y que le acercó más al descenso. Y si se habla de descenso toca hablar del Betis. El cuadro verdiblanco por su parte llegará a Mestalla después de la superioridad absoluta que tuvo en la ida contra los hombres de Baraja. Pero en esta ocasión, y tras una mejoría evidente, el equipo del Pipo debe mostrar el porqué a estas alturas es un rival directo de los de Pellegrini. El Alavés de Luis García Plaza, que ya ganó al cuadro valencianista en la primera vuelta, será el siguiente rival para adentrarse ya en esa recta final del curso con los recibimiento al Rayo Vallecano, que ayer cambió oficialmente de entrenador, y de un Girona que puede estar jugándose algo importantísimo en esa penúltima jornada de LaLiga Santander para los pupilos de Rubén Baraja. Será el 19 de mayo.

Girona FC - Valencia CF / EFE

El conjunto dirigido por el técnico vallisoletano no tendrá por su parte salidas nada sencillos. La primera de ellas será ante un Granada que ese está jugando la vida en Primera y que hace tan solo unos días fue capaz de rascar un empate de Montjuïc ante el FC Barcelona. Mientras, la posterior salida del Valencia CF será contra un VIllarreal que no está a su mejor nivel pero que siempre es peligroso. El equipo de Marcelino García Toral no arranca y en Mestalla ya se vio que el cuadro de Baraja sabe cómo meterle mano, pero es cierto que el Submarino necesita mejorar y todavía tiene tiempo antes de ese choque contra la quinta del Pipo. El duelo que sigue al del Villarreal será el choque contra Osasuna en una visita siempre complicada a El Sadar aunque en los últimos años ha dejado varias alegrías.

Será después de ese escenario cuando el Valencia juegue una de sus últimas salidas más complicadas. Contra el Barcelona en Montjuïc ante un equipo que seguramente se estará jugando muchos millones de euros porque la segunda plaza estará en juego. El Granada empató hace una semana y el Villarreal fue capaz de ganar allí, pero la realidad es que nombre por nombre, el cuadro culé es uno de los peores rivales a los que medirse lejos del apoyo de Mestalla en estos momentos.

Hugo Guillamón celebra su gol contra el Barcelona / JM López

La penúltima salida para los hombres de Baraja será contra una Real Sociedad que podría no seguir en Europa para entonces y que a pesar del buen rendimiento del arranque de curso todavía no ha explotado. En especial desde la salida de Kubo a la Copa Asía, aunque ya está de vuelta. Y la última visita de la temporada será a un estadio que el curso pasado dejó un nuevo héroe. A Alberto Martí. El delantero fue el autor de un gol que significaba un pasito más de cara a una salvación que se consiguió sobre la bocina. Con ese calendario el Valencia necesita confirmar sus buenas sensaciones antes del viaje a la UD Las Palmas donde se encontró con una derrota a pesar de unos primeros 80 minutos sin recibir demasiadas ocasiones.

