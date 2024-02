"En la oposición el PP exigía un aval de cien millones a Peter Lim"

El asunto del estadio lleva prácticamente desde sus inicios siendo un tema con mucha carga política, especialmente desde que se inició el proceso de caducidad de la ATE y a Peter Lim le entraron las prisas por poner en marcha el estadio. Los interlocutores principales han cambiado desde el vuelco electoral y su manera de comunicar las negociaciones con el Valencia también.

Hoy la que fuera vicealcaldesa de la ciudad con el Partido Socialista, Sandra Gómez, ha exigido a María José Catalá sentarse a negociar las condiciones que hay que poner al máximo accionista para la concesión del convenio que reguñará la relación urbanística club-administración: "Cuando estaba en la oposición exigía que negociáramos con el partido popular y exigía por cierto, y además lo tituló así, María José Catalá pone precio a su voto a favor y es que pongamos un aval de cien millones a Peter Lim. Pues nosotros replicamos las condiciones que pusimos tanto como partido socialista como las que añadió el Partido Popular que es exigir garantías y un aval de cien millones", explicaba, recordando la dureza que exigía la representante de los populares antes de llegar a la alcaldía.

"Entonces lo que exigimos es que se quiera sentar a hablar y a negociar, que lo que estamos viendo en el Ayutamiento de Valencia es que se están llevando a cabo negociaciones a puerta cerrada entre los gabinetes jurídicos de la administración pública y los de Meriton Holdings y Peter Lim sin que los valencianos y valencianas tengamos la información que merecemos al respecto porque no solo estamos hablando de las fichas urbanísticas, estamos hablando de un convenio que a día de hoy el Partido Socialista no conoce y que como sabéis condiciona las fichas porque marca las características que se deben de cumplir en el estadio para poder hacer uso después de los derechos urbanísticos que comprenden las fichas urbanísticas por lo tanto sin convenio, sin exigir garantías y muy importante sin que se le exija al Valencia que se retire del procedimiento judicial, que desista, nosotros no podemos emitir ese voto favorable", prosigue Gómez en su discurso, manteniendo la postura de que el nuevo equipo de gobierno está teniendo una actitud cómplice con el singapurense.

"Lo que nos hemos encontrado por contra, que es al Generalitat Valenciana la que desiste. Ya no es que la administración de Mazón y de Catalá no exige a Meriton y Peter Lim que desistan del procedimiento judicial contra la ciudad de Valencia, es que son ellos los que prácticamente han desistido con un daño irreparable para nuestra ciudad", sentencia la que fuese candidata socialista a la alcaldía.

Más allá de los confines del Ayuntamiento, desde Les Corts también denuncian ese colaboracionismo con Meriton por parte del gobierno popular, así lo señaló su portavoz José Muñoz: "La designación de Luis Cervera como director general de Deportes demuestra que Carlos Mazón es el gran apoyo de Peter Lim en la Comunitat Valenciana” y ha subrayado que “quien estuvo en los primeros pasos del nuevo estadio no puede ser quien negocie ahora su futuro”: “Entre 2015 y 2018 Luis Cervera fue director del Valencia CF, es decir, estuvo en los primeros pasos de la no construcción del nuevo estadio, un tiempo en el que tenía responsabilidades en la construcción y en las relaciones con la Generalitat y el Ayuntamiento de València”.