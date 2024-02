Quique Sánchez Flores: "La afición del VCF está por encima de todo, a pesar de lo que está pasando"

Bonitas palabras de Quique Sánchez Flores en rueda de prensa tras el Valencia-Sevilla. Al margen de valorar como positivo el punto en un campo complicado por el empuje de la afición local, el técnico hispalense se acordó de su pasado en el club y dejó titulares al referirse a la afición del Valencia CF, a Baraja o a la cantera de Paterna. Estas fueron sus declaraciones más destacadas:

Valoración del partido

"Hemos sacado un punto muy importante ante un equipo que juega muy bien, ante unos chavales que llevan a un nivel de exigencia alto a sus rivales. Ellos juegan ya sin presión, tiene los deberes hechos. Es difícil. Nos hemos sostenido. Hemos estado motivados, juntos y hemos sido un equipo duro. Nos ha faltado circulación de balón en la segunda parte (...). Mientras compitamos, los partidos se verán de diferente forma"

Los jóvenes del Valencia CF

"Los chicos joven hacen una representación perfecta del sentimiento valenciano. La gente viene con la ilusión de ver a los suyos, esto no está tampoco nada mal. Me parece fantástico que los cuidéis a los chicos jóvenes. No es fácil lo que hacen. Están llevando un escudo histórico. La media de edad era de 23 años hoy. Me parece una barbaridad y tiene un mérito enorme"

Mestalla

"Yo me alegro de ver a Mestalla. Sabíamos que ibamos a tener una apretada difícil, pero me alegro de que la afición esté así. La afición está por encima de todo a pesar de lo que lleva ocurriendo estos años. A pesar de que los jugadores son jóvenes... la afición no repara. Han pasado años y sigue siendo igual. Son fantásticos"

¿Qué ha sentido en su vuelta?

"He sentido muchísimo. Desde que llego a Valencia. Es el campo donde más entradas he dado estos años. Ha sido la vez que más entradas he pedido. Han venido muchos amigos, excompañeros, familia... A veces veo jugar a los jugadores en este estadio y a veces me imagino a mí dando pases. Fue maravillo. Se me pone la piel de gallina viendo a Mestalla"

Opinión sobre Baraja

"Pîpo es un entrenador que ha tenido dos entrenadores seguidos, como Benítez y yo... Él aprendió de mí. Fueron momentos muy exitosos para el VCF. Al 'Pipo' se le nota que ese 4-4-2 lo ha vivido profundamente. Lo sabía hacer casi de memoria cuando era jugador"