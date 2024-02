Siro López ataca a Superdeporte y 'Cañete' defiende al valencianismo

"Ya están preparando el terreno para que haya un 'buen recibimiento' -al Real Madrid-. Superdeporte lleva dos semanas...", así comenzó en 'Tiempo de Juego' de la Cadena Cope el ataque del periodista Siro López, seguidor habitual de la actualidad del club blanco. Una ofensa contra este diario y contra la afición del Valencia CF que Santiago Cañizares, leyenda de la entidad blanquinegra, no dudó en contener.

"Vamos a ver, Siro, tú tienes que entender", comenzó el exportero, que intentaba hacerse oír ante los constantes cortes del periodista madrileño: "Cañete, no entiendo, no entiendo nada". "Si no entiendes, intenta escucharme al menos", trataba de continuar Cañizares entre las interrupciones de Siro: "Yo te escucho, pero no te voy a entender, lo de Superdeporte no lo voy a entender". Juanma Castaño, presentador del programa se unió a la disputa: "Yo tampoco".

"En València pasaron unas cosas, se tomó a una gran afición como la del Valencia...", decía el portero del Valencia del Doblete antes de ser nuevamente cortado. "Al acabar el partido, Ancelotti por error dijo que le habían cantado mono en el terreno de juego", añadió Cañete.

Cañizares, indignado cierra el debate: "Cambia de tema y punto"

"Es que le cantaron mono, además de tonto le cantaron mono", replicó el periodista, una falacia ante la que el exguardameta explotó y decidió no continuar: "Siro, escucha una cosa, sé que no lo entiendes, si tampoco quieres escuchar lo dejamos estar". Siro López prosiguió atacando a las portadas de Superdeporte sobre Vinícius apoyándose sobre la mentira de que Mestalla al unísono cantó "mono" al delantero brasileño del Real Madrid.

Cañizares cerró el asunto de modo tajante: "Tú has decidido no escucharme a mí, yo tampoco te escucho a ti. Cambia de tema y punto".

La prensa de Madrid augura una "dura semana de previa" para el Valencia - Real Madrid del sábado 2 de marzo (21:00 h, Mestalla) tras el partido del curso pasado, disputado el 21 de mayo, en el que los blanquinegros se impusieron por un gol a cero, obra de Diego López. El periodista catalán Miguel Rico precisó que "dependerá de lo que se quiera calentar", señalando también la responsabilidad de los medios en la capital. "Si ya han empezado, llevan dos portadas...", contestó nuevamente Siro.