Baraja: "El empate contra el Madrid me sabe a poco"

Estado de Diakhaby

"Aún no sabemos nada. Es sin duda la peor noticia de la noche. Vamos a ver qué sucede. Con estas cosas te das cuenta de que hay cosas que no se pueden controlar. No parecía tan peligrosa y mira. Veremos si no es demasiado"

Valor del punto

"Siempre le doy mucho valor y hoy al tener al Real Madrid, como lo hemos tenido. Hemos podido sumar los tres y me puede saber a poco. Hemos competido bien y hemo tenido identidad. El equipo ha sido continuo en el esfuerzo, en la intensidad. No nos han generado gran peligro. Habitualmente generan más ocasiones. El trabajo no nos ha servido para ganar pero sí para darle valor a un punto con el apoyo de nuestra gente. Es para estar contentos con el resultado"