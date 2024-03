El Mestalla lo intenta todo y se va sin nada (0-1)

El Valencia Mestalla no pudo con el Lleida Esportiu, segundo clasificado, y los fantasmas del descenso acechan de nuevo, ya que los 30 puntos del casillero igualan con los que marcan ahora mismo el playoff a Tercera RFEF. Los de Miguel Ángel Angulo fueron competitivos contra uno de los mejores equipos de la categoría, pero no fue suficiente para retener nada positivo en el Antonio Puchades contra un rival que fue más efectivo y que defendió a la perfección su renta después del gol conseguido por Agüero. El filial, que fue muy insistente en la búsqueda del empate, no encontró premio pero sí mandó un mensaje de estar muy vivo en la competición, aunque las estrecheces de la tabla no le permiten relajarse.

A los 30 segundos llegó la primera buena ocasión en una acción de Mario Domínguez que aguantó el balón y cedió a Borja Calvo que desde la frontal, llegando de segunda línea, lanzó muy ajustado al palo. Los primeros minutos fueron claramente blanquinegros, que dispusieron de un nuevo remate de Domínguez tras un córner, sin embargo, el Lleida fue el que encontró el camino del gol con un lanzamiento de Agüero desde fuera del área que se envenenó con el viento y ante el que nada pudo hacer Nil Ruiz.

Tras el tanto el Mestalla se reveló y con las combinaciones entre Borja Calvo, Gozálbez, Martín Tejón y Hugo González, que no tuvieron minutos contra el Madrid y ‘bajaron’ con el filial, buscaba romper la defensa del equipo ilerdense, que a pesar de ser el segundo clasificado se encerró atrás para tratar de salir al contragolpe.

En el tramo final de partido, con el Mestalla pasó a formar con tres defensas para ir con todo y el Lleida dispuso de alguna opción aprovechando esos riesgos, pero se topó siempre con Nil Ruiz mientras el filial seguía buscando el empate y ponía toda la carne en el asador con la entrada de Joselu y Declan Frith. La tuvieron sobre la bocina en una acción muy clara.