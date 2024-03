Diakhaby comienza el reto más difícil de su carrera

Con la entereza y el ánimo que caracteriza a los luchadores, Mouctar Diakhaby se presentó este martes en la Ciudad Deportiva de Paterna con una sonrisa impropia de un futbolista que acaba de sufrir una de las peores lesiones que un deportista puede sufrir. El jugador del Valencia abandonó por la mañana el hospital en el que se encontraba ingresado desde el pasado sábado y lo primero que hizo, acompañado de un familiar y ayudado por unas muletas, fue acercarse a Paterna a saludar y ver tanto a sus compañeros como al cuerpo técnico, que rápidamente le reconfortaron con muestras de cariño.

Diakhaby empieza ahora el partido más complicado de su carrera deportiva. Uno en forma de recuperación que, en el diagnóstico más optimista, puede durar entre 10 y 12 meses. Aunque podrían terminar siendo más. Y es que han sido varios los médicos que ya han explicado que la lesión que sufre el franco-guineano conlleva una recuperación de lo más comprometida. Por lo pronto, el jugador va a pasar por quirófano antes de comenzar a todos los efectos el proceso. Lo hará este jueves y en Francia, su país natal, tal y como confirmó en unas declaraciones que realizó cuando abandonó la Ciudad Deportiva. «Me opero el jueves en Francia. Me voy a Francia a estar con mi familia».

A pesar del durísimo palo que ha sufrido, las palabras de Mouctar demostraron entereza y buen estado de ánimo dentro de lo que cabe: «Me toca esto, así es la vida y estoy tranquilo. Estaban animando, dándome fuerza, no es fácil animar a un compañero con una lesión así pero bien. Contento de verlos. A ellos y a la gente del club. Es importante antes de irme a Francia. Como sé que voy a quedarme mucho tiempo fuera, mejor irme y sacar todo de mi cabeza, limpiar la cabeza y estar con mi familia. Tengo ánimo. Los compañeros me están apoyando mucho y contento de verlos». Sobre su decisión de no operarse en España, el jugador ha dicho que tiene «confianza en los doctores de aquí. Pero en Francia está mi casa y familia».

Pocos minutos más tarde, el Valencia CF emitió un segundo comunicado ampliando y detallando la información que ya había aportado el propio futbolista. «El jugador Mouctar Diakhaby será intervenido quirúrgicamente el jueves 7 de marzo en el Jean Mermoz Private Hospital - Ramsay Health de Lyon a cargo del cirujano ortopédico Bertrand Sonnery - Cottet, bajo la supervisión del doctor Pedro López, jefe de los servicios médicos del Valencia CF, después de sufrir una luxación de la rodilla derecha en el partido ante el Real Madrid CF. Diakhaby ha pasado 48 horas para control clínico en IMED Hospitales».

La hoja de ruta a seguir empieza a esclarecerse, algo que seguro es un alivio para Mouctar. Por su parte, el Valencia se queda sin su central titular. El único que ha sido indiscutible en el centro de la zaga en las últimas temporadas y que se había convertido en una pieza clave para cualquier entrenador a pesar de su titubeante inicio en Mestalla en el año 2018. El técnico Rubén Barja, que ya no cuenta tampoco con Gabriel Paulista, debe ‘sobrevivir’ lo que resta de temporada con Cenk y Yarek como alternativas a formar tándem defensivo junto a Mosquera.