"Lim tiene al viejo Mestalla sin la licencia de actividad en vigor"

Miguel Zorío, exvicepresidente del Valencia CF y actual presidente de Marea VCF, ha presentado un escrito al Ayuntamiento. El Consistorio deberá contestar en menos de tres meses. El Valencia CF y el Ayuntamiento de Catalá y Giner, elaboraron un informe para LALIGA con las licencias anteriores, ante la imposibilidad de dar licencia de actividad actualizada al viejo Mestalla. Para dar la licencia, Giner debe ejecutar la sentencia del Supremo cuya condena obliga a desalojar la vía pública ocupada por el estadio.

Nota de prensa de Miguel Zorío

“Peter Lim está viviendo sus peores momentos en Valencia. En el último mes ha visto como la Alcaldesa se ha visto obligada a firmar una moción con su socio de gobierno y con la oposición, en la que se compromete a no dejar que Peter Lim pegue el pelotazo urbanístico que parece que alguien prometió a Germán Cabrera. En segundo lugar, 20.000 valencianos y valencianistas le dijeron a su Alcaldesa que las instituciones no pueden gobernar de espaldas a su pueblo. Y por último, el juzgado parece que le va a decir a él y al Ayuntamiento, que no tiene derecho a pegar el pelotazo urbanístico por incumplir las condiciones de la ATE y no presentar los avales oportunos” ha declarado Miguel Zorío, ex Vicepresidente del Valencia CF.

“Llegado a este punto, es el momento de que el valencianismo social y político le dé el jaque mate accionarial a Peter Lim. Y me explico. El concejal de licencias ha dicho que en uno o dos meses tendrá licencia para terminar el estadio low cost que ha diseñado. Le recuerdo al concejal que eso lo dictaminará el juzgado de lo contencioso administrativo, pero vamos a dar por buenas las palabras del edil. Si eso es así, Peter Lim no tiene más excusas: que avale el 100% del coste real de la finalización de las obras, termine el estadio y después se habrá ganado el derecho a sus fichas urbanísticas, que por cierto, ninguna institución tiene la obligación de aprobarlas antes de agosto, como los limeños van filtrando. Pero que lo haga ya, si no nos jugamos que el Valencia CF no pueda jugar la temporada que viene en el viejo Mestalla. Y como parece que no lo va a hacer, y con el riesgo evidente de que el equipo deba abandonar Mestalla por no tener licencia de actividad actualizada, el Ayuntamiento debería sustituir al promotor por vía de urgencia. Esto sí que justifica un contrato de emergencia” ha denunciado Zorío.

“Ya basta de tapar a Peter Lim, desde las instituciones o desde LALIGA. La nueva Ley del Deporte exige en su artículo 86 «la utilización de instalaciones deportivas que cuenten con las preceptivas licencias de apertura y funcionamiento que habiliten la práctica deportiva». LaLiga, al revisarlo, exigió al Ayuntamiento de Valencia que actualizara las licencias de actividad del viejo Mestalla, teniendo en cuenta aspectos como la seguridad, movilidad, estado de la construcción y la sentencia del Supremo que OBLIGA al Ayuntamiento a recuperar el vial invadido. La Liga remitió al Ayuntamiento de Valencia y al propio Valencia CF un escrito en el que demandaba la licencia de actividad del viejo Mestalla tal y como recoge la nueva Ley del Deporte. En ella el artículo 83.2 establece que "es responsabilidad del Ayuntamiento y de los organizadores de las competiciones oficiales (no solo profesionales, también aficionadas) asegurar la utilización de instalaciones deportivas que cuenten con las preceptivas licencias de apertura y funcionamiento que habiliten la práctica deportiva. Por lo tanto, LALIGA hace responsable al Ayuntamiento de lo que pase en Mestalla”, según Miguel Zorío, de Marea Valencianista.

El escrito remitido al consistorio valenciano por la Liga el pasado 9 de febrero de 2023 no dejaba claro que se pudiera jugar en Mestalla, y el informe favorable presentado hace unos meses por el Ayuntamiento de Valencia en base al histórico de licencias del viejo Mestalla, ha servido para que La Liga autorice a que se juegue en Mestalla, pero en ningún caso se han actualizado las licencias con las revisiones e inspecciones oportunas. Por decirlo en romano paladín: se fabrica un informe que justifica que Mestalla siempre tuvo licencia de apertura y actividad, pero no se aporta la licencia actualizada que demuestre que en estos momentos cumple con la normativa vigente. La responsabilidad ante cualquier desgracia la asumen de esta forma los técnicos y los políticos del Ayuntamiento.

Por eso Miguel Zorío ha presentado un escrito al Ayuntamiento dirigido Juan Giner, concejal de licencias; Juanma Badenas de Vox; Papi Robles de Compromís y Sandra Gómez del PSPV, cuyo texto reproducimos:

D. Miguel Zorío Pellicer con DNI xxxx, con domicilio en xxxxx Valencia

En su propio nombre:

DICE: La nueva Ley del Deporte exige en su artículo 86 «la utilización de instalaciones deportivas que cuenten con las preceptivas licencias de apertura y funcionamiento que habiliten la práctica deportiva». LaLiga, al revisarlo, exigió al Ayuntamiento de Valencia que actualizara las licencias de actividad del viejo Mestalla, teniendo en cuenta aspectos como la seguridad, movilidad, estado de la construcción y la sentencia del Supremo que obliga al Ayuntamiento a recuperar el vial invadido.

La Liga remitió al Ayuntamiento de Valencia y al propio Valencia CF un escrito en el que demandaba la licencia de actividad del viejo Mestalla tal y como recoge la nueva Ley del Deporte. En ella el artículo 83.2 establece que "es responsabilidad del Ayuntamiento y de los organizadores de las competiciones oficiales (no solo profesionales, también aficionadas) “asegurar la utilización de instalaciones deportivas que cuenten con las preceptivas licencias de apertura y funcionamiento que habiliten la práctica deportiva".

El escrito remitido al consistorio valenciano por la Liga el pasado 9 de febrero de 2023 no dejaba claro que se pudiera jugar en Mestalla: "Al respecto, recibida la documentación aportada por el Valencia Club de Fútbol SAD para la instalación deportiva Estadio de Mestalla Valencia CF, que radica en ese término municipal, y una vez analizada la misma, nos dirigimos a Vd., como órgano competente para el otorgamiento del título habilitante para el ejercicio de la actividad, conforme a la normativa aplicable a fin de interesarnos sobre el estado de la citada instalación y asegurar que la misma reúne los requisitos legalmente establecidos para la actividad de celebración de partidos de fútbol profesional como espectáculo público".

Es por ello que se produjeron distintas reuniones entre los técnicos del Ayuntamiento y del propio Valencia para abordar este tema Esas reuniones parece ser que no fructificaron, ya que no se ha tramitado aún una nueva licencia de actividad, según los medios de comunicación, el informe favorable presentado hace unos meses por el Ayuntamiento de Valencia en base al histórico de licencias del viejo Mestalla, ha servido para que La Liga autorice a que se juegue en Mestalla. La responsabilidad ante cualquier desgracia la asumen de esta forma los técnicos y los políticos del Ayuntamiento.

Y en orden a lo anterior y al derecho que asiste a este compareciente DICE:

UNICO

En relación con el conocido como viejo estadio de Mestalla, situado en la Avenida de Suecia de Valencia, parece que no existe licencia de actividad actualizada a día de hoy que asegure a los 45.000 aficionados que suelen asistir a los partidos que no corren ningún peligro. También les recuerdo qué para emitir dicha licencia, deben tenerse en cuenta las sentencias que el Tribunal Supremo obliga a ejecutar en relación a los viales invadidos por las diferentes reformas que ha sufrido el estadio. Por último, les recuerdo que un “histórico” de licencias de actividad no sirven para asegurar la actividad del estadio en este momento.

Y es en virtud de lo anterior, e interés alegado que

SOLICITA,

1º Me remitan la licencia de actividad del estadio de Mestalla, el informe enviado a LALIGA y al Valencia CF en el que se afirma que las licencias históricas sirven para asegurar la seguridad del estadio, lo estudios realizados para la concesión en su caso de la nueva licencia y el expediente completo de este tema.

2º Me informen de cómo piensan ejecutar la sentencia del Supremo para poder dar la nueva licencia de actividad que precisa el estadio.

3º Me informen si los partidos de fútbol y el resto de actividades que se están celebrando en el viejo Mestalla desde el verano de 2023, cuentan con las licencias actualizadas, y en caso de que no sea así, quienes asumirán la responsabilidad ante una posible desgracia.

4º.- Tenga por personada a esta parte como interesada en el expediente correspondiente.

Valencia, a 4 de Marzo de 2024

Miguel Zorío Pellicer