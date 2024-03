Mestalla es el estadio con mayor porcentaje de asistencia de LaLiga

La afición del Valencia CF lleva muchas temporadas dando una auténtica exhibición de fidelidad. Mientras que en otros estadios el nivel de asistencia ha caído o aumentado en relación a los éxitos deportivos cosechados por el club, el valencianismo está mostrando su mejor versión en el momento más delicado de su historia. Tanto es así que Mestalla es, después de 14 partidos, el que registra un mayor porcentaje de asistencia de toda LaLiga según los datos de Transfermarkt.

Ni el hecho de llevar años sin ver Europa, ni haber tenido que mirar el descenso a los ojos y ni siquiera que el club mantenga los abonos a 'precios Champions' a pesar de que el equipo está muy lejos de este nivel ha mermado lo más mínimo la fidelidad de la hinchada blanquinegra.

Esta campaña lleva registrados varios llenos y unos datos de asistencia media increíbles. En lo que va de campaña registra una asistencia media de 43.758 personas, lo que supone un 88,5 por cien del estadio (teniendo en cuenta que no puede vender todas las localidades por cuestión de protocolos). Ningún equipo en todo el campeonato mejora esa cifra incluso teniendo en cuenta que el último encuentro contra el Getafe redujo la media dado que el horario no era nada favorable -coincidió con la mascletà- y que llovía en un estadio cuyo 75 por ciento no está cubierto. Y aún así registró cerca de 38.000 espectadores.

Mestalla en el partido de liga Vakencia CF - Real Madrid / JM López

Por detrás de Mestalla se encuentra el Santiago Bernabéu (88,4 por cien), el Nuevo Los Cármenes (87,5), el Municipal de Vallecas (87'3) o San Mamés (86 por cien). Se gana con creces a otros estadios que vienen de vivir épocas mucho mejores como el Civitas Metropolitano (13º con el 81,6 por cien) o el Ramón Sánchez Pizjuán (15º con el 79,7 por cien), al que esta temporada le ha tocado remar en algún tramo para huir de las turbulentas aguas del descenso.

Mejores cifras desde el 'doblete'

El rendimiento del valencianismo en un contexto tan complicado y para ayudar a Rubén Baraja y los suyos es incuestionable. Según los datos de Transfermarkt, las 43.758 personas que reúne de media Mestalla esta temporada son las mejores cifras de los últimos 20 años. Habría que marcharse hasta la temporada del 'doblete' para ver algo parecido: 45.653 en la campaña 03/04, que es la segunda mejor de todo el siglo porque en la de la primera Liga (la 01/02), el dato fue de 45.884 personas en Mestalla de media.