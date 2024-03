La afición premia la temporada de Giorgi

Aunque para el Valencia CF todavía está todo por decidir, la temporada ya está en un punto lo suficientemente avanzado como para sacar conclusiones individuales. Está siendo un curso de revelaciones y confirmaciones de algunos futbolistas, pero también con alguna decepción que otra de jugadores que hasta el momento no han dado su máximo nivel con la camiseta del Valencia. Durante este miércoles, los lectores de la página web de Superdeporte pudieron participar en una encuesta en la que se preguntaba quién era, hasta el momento, el mejor y el peor futbolista de la temporada en la plantilla del Pipo Baraja.

En ambas categorías la afición tiene, por lo general, muy clara su elección, aunque existe cierto reparto de votos entre tres o cuatro nombres. El claro ganador de la encuesta es Giorgi Mamardashvili, que fue elegido como el mejor jugador de la temporada con más del 50 por ciento de los votos. Pepelu, Hugo Duro y Mosquera, en ese orden, son otros valencianistas que también han recibido una importante cantidad de votos. En un tercer escalón, Diego López y José Luis Gayà también aparecen entre los destacados. En cualquier caso, lo de Mamardashvili no sorprende. El georgiano no detiene su crecimiento y esta temporada ha dado un paso más en proceso de convertirse en uno de los mejores porteros del mundo. De momento ya es uno de los mejores de LaLiga. Sus actuaciones cada vez dan más puntos y eso también está repercutiendo en su valor de mercado, que se dispara con el paso de las jornadas. Es un dato a tener en cuenta porque apunta a ser la nueva gran venta de Meriton. En ese caso, el club no puede regalar al guardameta. Giorgi vale mucho.

Mamardashvili junto a Baraja tras el partido / LaLiga

Por otro lado, la adaptación relámpago de Pepelu para convertirse en el líder del centro del campo, la tormenta goleadora de Hugo Duro y la madurez récord de Cristhian Mosquera no pasan desapercibidas entre los lectores de SUPER.

Los ‘señalados’

El valencianismo tampoco tiene dudas con la ‘decepción’ de la campaña hasta el momento. Selim Amallah lidera esa categoría con el 48 por ciento de los votos negativos. El marroquí llegó el pasado verano como uno de los fichajes más ilusionantes tras sus destellos en el Valladolid, pero con el Valencia todavía no ha tenido actuaciones destacados y cada vez juega menos. De hecho ya es el fichaje del pasado verano con la menor cantidad de minutos. En segunda posición, con el 14 por ciento de los votos, aparece Cenk. El central turco empezó la temporada como el cuarto central para Baraja pero la salida de Paulista y la desafortunada lesión de Diakhaby le han elevado a la titularidad junto a Mosquera. Desde su aterrizaje en Mestalla ni ha encontrado regularidad ni ha demostrado un nivel que justifique los cinco millones que se pagaron por él. Ahora tiene una nueva oportunidad para comenzar a dar un vuelco a su estatus entre la afición.

Selim Amallah, en el medio del grupo antes del entrenamiento / Valencia CF

Tampoco convence la temporada de Jesús Vázquez, que acumula el 9 por ciento de los votos. El canterano, afectado por un problema neumotor en un tramo inicial del curso, no ha logrado mostrar su nivel cuando ha tenido que participar esta temporada. Ahora con la lesión de Gayà, su volumen de minutos crecerá y está obligado a dar un paso al frente.

10 partidos, mucho en juego

Lo que es evidente es que tanto los favoritos de la afición como aquellos a los que se les pide más deben dar la talla en los 10 partidos de liga restantes si el Valencia quiere seguir soñando con sus opciones europeas. El equipo es octavo, a dos puntos de la séptima plaza, que puede dar un billete a Conference League si el Athletic le gana la final de Copa al Mallorca, y todo es posible. El reto sigue siendo de una complejidad máxima, ahora más todavía con los contratiempos de Diakhaby, que evidentemente se pierde lo que resta de temporada, y de Gayà, que se reincorporará al tramo final de LaLiga.