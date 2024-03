Rubén Baraja: "Si alguien ha buscado la victoria hemos sido nosotros"

¿NOS EQUIVOCAMOS AL HABLAR DE EUROPA?

"Podéis hablar de lo que queráis, yo tengo que tener los pies en el suelo y tener humildad. Veo que el equipo se esfuerza, al gente viene con la ilusión de ver cómo trabajan estos chicos... Me gustaría ganar como a todo el mundo, a veces no tienes acierto y eso no hace que me tenga que ir frustrado. Hemos ido siempre hacia adelante buscando el resultado y no hemos tenido acierto. Llevamos dos partidos en los que hemos generado más de lo habitual y no hemos tenido tanta contundencia como en otros partidos"