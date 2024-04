¿Quién será el sustituto de Yarenchuk en Granada?

Roman Yaremchuk es la última víctima en caer por la plaga de lesiones que sufre el Valencia CF desde el principio de temporada. El delantero ucraniano tuvo que abandonar el terreno de juego antes de tiempo en el partido ante el Mallorca tras sentir un pinchazo en los isquios y este lunes el club confirmó, en un comunicado oficial, que «padece una lesión de la musculatura isquiotibial de su pierna izquierda». El Valencia no indica tiempo de baja estimado, pero todo hace indicar que el atacante se perderá alrededor de tres semanas, por lo que casi no podrá ayudar al equipo este mes de abril en su carrera por terminar la temporada en la séptima plaza que ahora mismo ocupa el Betis con un punto más que el conjunto de Rubén Baraja. El primer partido que se perderá Yaremchuk será el de este jueves ante el Granada correspondiente a la jornada 26 que fue aplazado por el incendio de Campanar.

La lesión llega en el mejor momento de forma del ucraniano, al que le costó un mundo aclimatarse. Sin embargo, el '17' fue cogiendo ritmo hasta el punto de que la irrupción de Yaremchuk a mitad de temporada fue tal que Baraja incluso varió el dibujo con el que había comenzado el curso a un 4-4-2 para que pudiera partir de inicio junto a Hugo Duro. Ahora, con el ‘17’ en el dique seco, el Pipo debe resolver un ligero rompecabezas para solucionar su once de inicio. La alternativa más lógica parece la de mover a Diego López al centro, a modo de mediapunta, y dejarle las bandas a Canós y Fran Pérez. Sería la solución sencilla si no fuera porque el de Nules también está tocado, aunque no debería tardar en regresar a las convocatorias.

El abanico de opciones también presenta a Amallah que, al contrario que Yaremchuk, sus minutos van a menos. El marroquí es polivalente y puede jugar como interior, extremo y segundo delantero, por lo que es una opción a tener en cuenta. Y si Baraja quiere tocar lo menos posible su esquema, la decisión natural es la de Alberto Marí. Delantero centro por delantero centro. El canterano está participando poco porque sigue en su proceso de recuperar ritmo tras una lesión muy delicada que sufrió en verano. No hay que olvidar que cuando irrumpió el curso pasado demostró olfato y unas condiciones muy prometedoras.