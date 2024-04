Pepelu llega a ‘full’ al final de la Liga

La acumulación de partidos no pasa factura a Pepelu. El centrocampista del Valencia llega a ‘full’ a la recta final de temporada. El de Dénia afronta las últimas siete jornadas de LaLiga con el depósito de gasolina hasta arriba a pesar de ser el futbolista de primera división con más minutos. Lo ha jugado todo, pero su físico no se resiente. Al revés. El valencianista encara al tramo de la competición más fuerte que nunca. SUPER ha tenido acceso a los registros físicos del futbolista en el último partido contra Osasuna. Sus datos en El Sadar son reveladores. El jugador estuvo por encima de su media de la temporada en todos los registros físicos del encuentro. No hay mejor noticia en clave Europa. Pepelu y el Valencia no se caen. Al contrario. Van a más.

El motor de Pepelu no se gripa. Su engranaje funciona como nunca en la temporada a pesar del paso de los meses de competición. El mediocentro recorrió 12,3 kilómetros en El Sadar superando su espectacular promedio de la temporada de 10,8. Hizo un kilómetro y medio más de lo habitual. Los 12,3 kilómetros recorridos son su segundo mejor registro de la temporada. Su récord está en 12,4 km. contra el Sevilla: solo cien metros más. Pepelu pulverizó con 445 metros su promedio de la temporada de 303,8 metros en distancia recorrida a más de 21 km/h y superó también con creces su media de 140,3 metros a más de 24 km/h. En Pamplona alcanzó los 162 metros.

Pepelu también estuvo más rápido que de normal. El dianense alcanzó una velocidad máxima de 31 kilómetros por hora por encima de su media de la temporada de 29,5. También superó su promedio del año de esprints. Su media de la temporada son 20,9 por partido. Contra Osasuna llegó a los 29 en un despliegue físico brutal. Pepelu llega al tramo final de LaLiga con energía en sus piernas y con mucha fuerza. Otro dato. Durante la temporada promedia 1,6 duelos aéreos ganados por partido. En El Sadar se disparó hasta los cuatro.

El cuerpo técnico está convencido de que el centrocampista blanquinegro mantendrá su nivel físico hasta final de la temporada. En clave interna incluso se confía en que pueda alcanzar nuevos picos durante los últimos siete partidos. La previsión es que mantenga o mejore su estadísticas físicas en el último mes y medio de competición. A muchos jugadores sometidos a tanta exigencia física como a Pepelu se les hace larga la temporada. No va a ser su caso. Los datos estadísticos que manejan los técnicos lo confirman. Su currículum médico lo avala. No se lesiona desde los 16 años y su última baja fue como consencuencia del Covid. Va a acabar el año igual que lo empezó: a tope.

Pelelu afronta el final de la temporada convetido en el jugador de campo con más minutos (2.765) de LaLiga por delante de Florian Lejeaune (2.698), Nemanja Maksimovic (2.652) o Aleix García (2.644). Es el único futbolista de campo del Valencia que ha sido titular en las 31 jornadas. Siempre jugando el partido de principio a fin. Baraja solo lo le dio un respiro contra el Betis (86’) y el Real Madrid (70’) con los partidos ya perdidos, así como en la victoria por la mínima frente al Granada cuando fue sustituido en el 89’.

Solo se ha perdido 25 minutos. Es un pilar intocable para el Pipo. El sábado contra el Betis disputará su 55º partido ininterrumpido como titular entre el Valencia y el Levante. Una auténtica barbaridad que amenaza su nuevo récord individual: jugar las 38 jornadas de inicio igual que hicieron en su día leyendas del club blanquinegro como Fernando Gómez, Javier Subirats, Voro González o Paco Camarasa. Pepelu llega a ‘full’ al final de Liga.

