"Queremos ser los primeros campeones Sub16 con la valenciana"

La Selección Valenciana Sub16 emprendió ayer su viaje a Madrid para disputar el Campeonato de España de Seleciones Autonómicas con una generación de futbolistas que, bajo la tutela de un entrenador contrastado en el fútbol formativo como Rubén Mora, parte como una de las favoritas para pelear por el título. Dos de sus principales referentes, también perlas de la cantera del Valencia CF como son Javi Tena y Jaume Durà, dejan claro el objetivo: «Nunca se ha conseguido y queremos que la Selección Valenciana sea campeona de España en esta categoría por primera vez en su historia», coincidían en sus entrevistas para Superdeporte.

El equipo está motivado y con ganas. Ambos jugadores destacan como un elemento clave «conocerse desde la Sub12» y Tena señalaba el hecho de que todos saben las cualidades de cada uno de los compañeros que tienen al lado. Al frente del bloque estará Mora, que pide a los jugadores «salir a disfrutar y competir como siempre», señalaba Durà, que daba alguna pincelada más sobre el equipo que va a presentar la valenciana al torneo: «Al entrenador le gusta tener el balón y que el equipo disfrute jugando», una idea en la que incidía también Tena: «Somos un equipo valiente y que se lo deja todo, que no se le puede criticar sobre su esfuerzo», defendían antes de afrontar en Las Rozas una cita que puede ser histórica para el fútbol valenciano.

Los jóvenes futbolistas de la ‘selecció’ arrancarán esta ‘fase oro’ midiéndose a otra de las grandes favoritas, la Selección Catalana, este viernes en una semifinal muy reñida para meterse en la final del domingo.

Las normas de la competición dictan que solo puede haber sobre el campo tres jugadores del mismo equipo a la vez sobre el campo y tanto Tena como Durà son dos de las grandes perlas de la cantera del Valencia CF, que además de hablar de la selección valenciana señalaron lo que pueden ofrecerle al equipo y sus aspiraciones de futuro.

Javi Tena, visión de juego

Por lo que respecta a Javi Tena, hablamos de un futbolista que acaba de renovar con el Valencia CF para las próximas temporadas. El futbolista confesó su felicidad por esta extensión de contrato: «La verdad es que renovar mi primer contrato profesional con el Valencia me hace estar súper orgulloso, ya que el Valencia es el club de mi vida en el que llevo 8 años y bueno, espero poder seguir creciendo con ellos. Para mí es algo increíble, que yo he soñado desde pequeño», exponía, además de reconocer que su sueño como futbolista es debutar en Mestalla con el primer equipo: «Cumpliendo esto yo ya podría vivir tranquilo».

En el club está muy bien considerado, ha jugado en categorías superiores a la que le toca por edad y también le han ‘premiado’ con algún entrenamiento con el primer equipo, una experiencia que disfrutó mucho y de la que habló maravillas: «La verdad es que tanto cuerpo técnico como jugadores me acogieron súper bien, el entrenamiento fue bastante bien también y bueno, los veteranos hablaron conmigo, me transmitieron esa experiencia y calma que se necesita porque en el fútbol profesional, que todo va muy rápido, la verdad es que te puede ayudar bastante. A nivel futbolístico imagínate, es otro ritmo, otro mundo», señalaba un Tena que confesó que Cristhian Mosquera es el jugador de toda la primera plantilla que más le sorprendió: «Entrena con la misma intensidad con la que juega. Transmite energía, compañerismo... Es un futbolista que me encanta», señalaba sobre uno de los grandes valores de la camada del Pipo.

Tena desempeña el ‘rol’ de pivote en el centro del campo y destaca por su buen manejo de la pelota. Él se define como un jugador «tranquilo, también muy ambicioso, que le gusta ganar y que hace lo que sea para ello», además de señalar que sus dos principales referentes a nivel de juego con Toni Kroos y Rodri Hernández: «Por cualidades técnicas y como me desarrollo en el juego creo que me parezco a ellos», explicaba, aunque en el caso del valenciano se trata de un futbolista zurdo.

Durà, talento puro

Otro de los grandes valores de Paterna es Jaume Durà. En su caso la renovación por el Valencia CF todavía no está cerrada, pero el futbolista reconoció sentirse muy valorado por parte del club, pero señaló que esto es un asunto que está «en manos» de sus padres y que él «disfruta jugando al fútbol». En la propia selección se habla de él como uno de los jugadores clave, aunque él señala que nunca le gusta «ir por encima de nadie» y que el valor del combinado reside en ser «un grupo de amigos». Talentoso por definición, Durà sí señaló sus puntos fuertes como futbolista: «Me gusta que me conozcan como un jugador que se atreve a hacer cosas, que hace su fútbol y sobre todo que se mete por dentro por dentro, buscar el pase, el golpeo...», explicaba.

Una de las cosas que define la temporada del futbolista es el hecho de haber jugado para varios equipo por encima de la edad que le corresponde, algo que el propio Durà explicó que le está ayudando mucho: «Presión no siento ninguna porque a mí me va el rollo ese de poder jugar con muchos equipos y al final estoy dispuesto a lo que me dio el club», explicaba, al tiempo que agradeció al Valencia que le diese la oportunidad de debutar con el Valencia Mestalla, un salto de muchas categorías de golpe para jugar unos minutos a las órdenes de Angulo, que le dijo que saliese al campo «a disfrutar» y que fuese él mismo sobre el terreno de juego.

