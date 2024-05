Cinco partidos para que Peter Federico se gane seguir

El Valencia CF se juega en el tramo final de competición volver a Europa la próxima temporada. No es el favorito de los cuatro contendientes, pero después del sufrimiento de la campaña pasada y el gran trabajo que han hecho Rubén Baraja y los chavales no van a dejar de pelearlo mientras tengan opciones. En el mercado de invierno, en el que Peter Lim debilitó la plantilla regalando a Gabriel Paulista y no fichando a ningún sustituto, el conjunto de Mestalla activó la opción de Peter Federico para, al menos, ganar efectivos en las posiciones de banda. La operación se cerró en forma de cesión con opción de compra de dos millones de euros por el cincuenta por cien de sus derechos y por delante tiene cinco partidos para demostrar que merece seguir vistiendo la elástica blanquinegra.

La realidad es que hasta la fecha el futbolista hispanodominicano no ha hecho méritos para ser jugador del Valencia en propiedad, pero contra el FC Barcelona en Montjuïc dio un primer paso que ahora debe confirmar rompiendo el molde y ayudando a los valencianistas a volver a disputar competición continental. Contra el combinado culé estuvo en todas: falló el primer mano a mano, metió el balón a la espalda en el balón de Hugo Duro, le hicieron el penalti pitado a Ronald Araújo y no pitado a Íñigo Martínez y dejó solo a Diego López en la ocasión más clara del Valencia CF en toda la segunda parte, una incidencia en el juego que muy probablemente le hará renovar titularidad contra el Deportivo Alavés. Hasta la fecha ha disputado 345 minutos repartidos en diez partidos en los que no ha sumado ni un gol ni una asistencia y en los que, salvo en el rato que jugó contra el Real Madrid y este último envite en Barcelona, no ha demostrado tener nivel suficiente. Para este tramo final, al que llega más integrado y con la confianza de Rubén Baraja, tendrá que dar ese paso al frente que cambie la opinión de Mestalla, donde tendrá precisamente sus primeras dos balas contra Deportivo Alavés y Rayo Vallecano, enuentros en los que el Valencia es favorito y está obligado a ganar. Después quedarán Real Sociedad -rival directo en este caso en el Real Arena-, Girona FC en Mestalla y para cerrar el Celta de Vigo en Balaídos.

Con la trascendencia que atesora el objetivo colectivo que tiene el Valencia, que es volver a Europa en tiempos de guerra y de constante descapitalización deportiva por parte de Meriton, erigirse en un jugador clave para conseguirlo puede jugar a su favor para que la decisión final del club sea quedárselo en propiedad, realizando una de las pocas inversiones que se prevén en el mercado de fichajes.

En la derecha

El futbolista llegó para cubrir el vacío en el juego exterior y ha actuado de momento en las dos bandas, aunque con mejor desempeño jugando a pierna cambiada por el perfil derecho, el que él mismo destacó que prefería en su misma presentación con el equipo.