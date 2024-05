Neville habla de su etapa en el Valencia: "No tenía ni idea de lo que estaba pasando"

La figura de Gary Neville como entrenador del Valencia no es recordada precisamente por un buen rendimiento en el banquillo. Más bien por todo lo contrario. El inglés se hizo con el cargo de forma absolutamente sorpresiva (nunca había entrenado a un equipo profesional y no lo ha vuelto a hacer desde entonces) tras la no continuidad de Nuno Espírito Santo, y fue despedido a seis puntos del descenso después de un rendimiento muy pobre.

Se recuerda, sobre todo, la humillante derrota por 7-0 contra el Barça, y otros tantos partidos en los que fue superado tácticamente por diversos entrenadores de la liga. Precisamente de esos episodios en los que se sintió "intimidado" habla el exjugador del Manchester United en una charla con 'Stick to Football'.

Para empezar, reconoció que “después de un par de meses de trabajar en Valencia, recuerdo que una mañana me miré al espejo y pensé que tenía aspecto enfermo". Sin duda el cargo le pesó, algo que podía intuirse ya con saber que nunca se había sentado en un banquillo, y precisamente el del Valencia no es de los más sencillos de llevar.

"Recuerdo que jugamos tres veces contra el Athletic de Bilbao, en los cuartos de final de la Europa League y en un partido de liga, y Ernesto Valverde era el entrenador", comenzó el británico. "Jugó un sistema diferente al que pensé que usaría y luego cambió durante el partido, y recuerdo pensar que no estaba ni cerca de ese nivel".

"Me sentí enormemente inferior a él porque me costó dirigir y ver el juego desde el campo, especialmente en comparación con cómo veo el juego desde la tribuna". "Te pones en la línea de banda y estás viendo un partido donde lo único que puedes ver son las piernas, y cómo piensas el juego tácticamente o cómo los entrenadores ven las cosas, no tengo ni idea porque recuerdo haber pensado que no tenía idea de lo que estaba pasando", continuaba el que fuese lateral diestro 'Red Devil'.

Su experiencia contra Valverde, Simeone o Luis Enrique

“Ver a Valverde fue la primera vez que sentí que estaba a kilómetros de distancia y luego entrené contra Diego Simeone, y ese día sentí que me estaba superando en todos los sentidos: con su táctica, su intimidación y sus gestos", aseguró Neville, que nunca se había enfrentado a este tipo de entrenadores desde el banquillo, siempre desde su posición de futbolista.

También recuerda su experiencia con Luis Enrique, que pasó por encima del Valencia en Copa del Rey en un partido de ida que terminó 7-0. “Cuando ganaban 5-0 no sustituyó a Neymar, ni a Lionel Messi, ni a Luis Suárez, y al final del partido, pasó junto a mí y no me estrechó la mano, lo que sentí que me estaba enviando un mensaje de que no estaba donde tocaba", aseguró sobre el asturiano.

La relación de Neville con Peter Lim

La decisión de poner a Gary Neville como entrenador fue para todos una sorpresa, incluso para el propio inglés. Su fichaje por el Valencia no se puede explicar sin su relación personal e incluso de negocios con el magnate singapurense, el cual siempre ha sido un confeso aficionado al Manchester United. "Terminé de jugar al fútbol a los 36 años. Conseguí dos terrenos en Manchester y algunos de los muchachos estaban dispuestos a poner parte del dinero conmigo. Llegamos a aproximadamente la mitad y necesitábamos alguien que confiase y pusiese ese dinero extra, de lo contrario perderíamos el terreno y no podríamos construir", comenzó Neville.

Ahí es donde entra el máximo accionista del Valencia. “Peter Lim creyó en nosotros, puso dinero y nos dejó ejecutar el proyecto. Cuando alguien te presta dinero, es una responsabilidad enorme; Si alguien te da su dinero, es una gran responsabilidad poder cuidarlo, asegurarte de que se utiliza bien y asegurarte de devolverle el dinero. Me dio un comienzo en mi vida en términos de negocios y, naturalmente, para las personas que te han ayudado, tú estarías dispuesto a hacer algo por ellos".

“Él (Peter Lim) nunca me pidió nada, y nunca lo ha hecho. Me preguntó una cosa: ¿iría a Valencia por él? Sabía que no era lo correcto, pero ¿cómo puedo decirle que no cuando él ha creído en mí?", aseguró Neville sobre firmar por el conjunto blanquinegro a pesar de su inexperiencia.

