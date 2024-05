La Sub19 desconvoca a un ‘lanzado’ Yarek Gasiorowski

Yarek Gasiorowski no se irá con la Selección Española Sub19 para apostarlo todo a la lucha del Valencia CF por meterse en competición europea. El futbolista natural de Polinyà del Xúqyer, que no jugaba desde el enfrentamiento copero contra el Celta de Vigo, regresó al once en Montjuïc y su actuación fue de mucho nivel, presentando sus candidatura a acompañante de Cristhian Mosquera para el tramo final de temporada. José Lana dio la lista para los próximos compromisos del equipo nacional, pero ha atendido a la petición valencianista de liberar al jugador para preparar el encuentro contra el Rayo Vallecano, llamando a Jacobo Ramón, del Real Madrid.

Sus guarismos contra el FC Barcelona fueron palabras mayores liderando el capítulo de despejes (6), intercepciones (5) y tiros bloqueados (3) del equipo. Además, salió victorioso en el cien por cien de los duelos aéreos que disputó y alcanzó el 57 por cien de duelos ganados exhibiendo una capacidad defensiva superior a la media. Los informes técnicos del club y de la RFEF coinciden: hay central ‘top’ a la vista.

Córdoba, sustituto

En la lista también está el valencianista Íker Córdoba, el central zurdo que ha sustituido a Yarek en el Mestalla con actuaciones de gran nivel. En la Sub19 ocupará también su puesto y sus condiciones técnicas, tácticas y físicas encajan como anillo al dedo al estilo de La Roja, atesorando una gran envergadura y una salida de balón que le definen a la perfección. En la portería se podría estrenar Raúl Jiménez, también del Valencia CF y portero que viene de ser muy importante en la categoría sub17.

La selección sub-19 afrontará, a partir del próximo 15 de julio, el Campeonato de Europa sub-19 y, con este motivo, el equipo llevará a cabo una serie de entrenamientos de preparación que tendrán lugar en Alfàs del Pi entre el 6 y el 8 de mayo.