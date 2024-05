El consejo de Ochotorena a Mista que dio dos títulos al Valencia CF

En una entrevista en 'Offsiders', Miguel Ángel Ferrer 'Mista', máximo goleador del Valencia CF en la temporada del Doblete (2003/04), ha contado los entresijos vividos en el verano de 2003, cuando estuvo a un paso de ser traspasado al Sevilla FC. El de Caravaca de la Cruz (Murcia), sin embargo, tomó una decisión que marcaría su carrera profesional y su vida. Mista, campeón anteriormente de la Liga 2002, se coronó al pasar a la historia del club como el delantero titular del equipo que levantó tanto la Liga 2004 como la UEFA Cup.

En total cerró aquel mágico curso con 24 goles oficiales, 19 en la liga nacional y cinco en el torneo europeo, en el que anotó uno de los dos tantos con los que el equipo de Rafa Bneítez derrotó en la final de Göteborg al Olympique de Marsella.

"El Valencia me quería vender al Sevilla, el Sevilla me quería. Hablé con Benítez, no llegaban delanteros, y él me dijo: "Si te quieres quedar en el Valencia, para mí, vas a ser uno más". Tuve una conversación, que es de las que más me han marcado en mi vida, con Ochotorena. Le conté todo: "Mira tengo una oferta del Sevilla, y es un equipo que está en crecimiento...". Y Ochotorena me respondió: "Me parece muy bien, pero yo soy de las personas a las que no les gustan pasar por los sitios sin pena ni gloria. Y me quedé", explica Mista sobre lo vivido en aquel mes de julio de 2023.

"Luego fui a hablar con 'Suso' García Pitarch. Es verdad que el Valencia en aquel momento tenía una situación complicada económicamente y el dinero de mi traspaso les venía de perlas. Le dije: "He decidido quedarme". Y me dijo: "Bueno si te quedas en el Valencia, a lo mejor, te quedas sin ficha". "Es una situación que tengo que asumir, y la asumí", le contesté", relata el murciano.

El traspaso a la Roma de Carew le abrió la puerta

Como él mismo cuenta en la entrevista, "a las dos semanas, John Carew se marchó a la Roma" y él pudo tener ficha con el Valencia. Mista empezó como suplente de Ricardo Oliveira, pero a la tercera jornada salió desde el banquillo en el Vicente Calderón e hizo dos goles en la recta final del triunfo ante el Atlético de Madrid (0-3). A la siguiente jornada Benítez lo puso en el once contra el Real Madrid en Mestalla y el delantero cogió el testigo anotando el primer tanto de un duelo que acabó con una victoria por dos goles a cero.

"De estar dos meses antes con un pie fuera por la situación que había, pasé a ser el delantero titular del Valencia", recuerda orgulloso Mista. Ese curso fue el mejor goleador nacional por detrás de Raúl Tamudo, que convirtió una veintena de goles, cuatro desde el punto de penalti. En la competición europea solo tres hombres golearon más que el ariete blanquinegro: Sonny Anderson (7, Villarreal), Mateja Kezman (6, PSV Eindhoven) y Didier Drogba (6, Olympique Marsella). Mista fue determinante en la consecución de dos títulos.

