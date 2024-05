Pepelu y Duro resisten como los irreductibles

El domingo, en la visita del Alavés a Mestalla, el Valencia CF tratará de reponerse de lo vivido el lunes en Montjuïc. La derrota contra el Barcelona (3-2) dejó daños colaterales no solo en lo colectivo, lo hizo también en lo individual. Cuatro blanquinegros -Mamardashvili, Pepelu, Fran Pérez y Hugo Duro- encararon los días previos al encuentro dentro del selecto grupo de futbolistas que habían jugado en todos los partidos de la Liga. Hoy, después de la lesión en la espalda del extremo y la expulsión del portero, solamente tienen ante sí la posibilidad de completar las 38 jornadas: Hugo Duro y el incombustible Pepelu, que sigue siendo el jugador de campo con más participación en toda la competición.

A falta de únicamente cinco partidos para la conclusión de la Liga 2023/24, tanto el mediocentro fichado del Levante como el delantero madrileño se hallan en el club de los únicos 13 hombres que no se han perdido ni una sola jornada. Además, Pepelu es el sexto que más minutos acumula con 2945, solo superado por cinco guardametas que alcanzan el 100 % de participación (2970 minutos): Antonio Sivera (Alavés), David Soria (Getafe), Jan Oblak (Atlético), Paulo Gazzaniga (Girona) y Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano). Mientras tanto, Hugo Duro ha sido titular en 32 de las 33 fechas, a excepción de la octava en el Benito Villamarín, donde Rubén Baraja apostó por Roman Yaremchuk en el once como ‘9’ en solitario, y recurrió al de Getafe en los segundos 45 minutos de aquel envite ante el Betis que acabó perdiendo el Valencia por tres goles a cero. Con 2760 minutos, Duro es el tercer jugador de la plantilla che con mayor participación y el decimonoveno de la competición.

Fran sigue fuera

El pasado fin de semana Fran Pérez no pudo desplazarse con el equipo a la Ciudad Condal por unas molestias en la espalda que ya le frenaron el curso anterior. El hijo de Rufete continúa sin ejercitarse con el grupo y tampoco será de la partida este domingo contra el Alavés en la jornada 34. Así que por causa de fuerza mayor, una lesión, el extremo derecho ha visto truncadas sus opciones de haber completado su primera temporada de Liga. El futbolista de 21 años había actuado -27 desde el inicio y 5 desde el banquillo- en los 32 partidos que preceden al Barça - Valencia. En cuanto a la carga de minutos, Fran ocupa el séptimo lugar en el equipo por detrás de Javi Guerra, Diego López y Cristhian Mosquera. Precisamente, el central de origen colombiano, Fran Pérez y José Luis Gayà fueron las tres bajas en la sesión de ayer. No obstante, el caso de Mosquera se debió a un descanso planificado por Baraja como consecuencia de la acumulación de minutos que arrastra, más todavía, desde la salida en invierno de Gabriel Paulista y la lesión de gravedad de Mouctar Diakhaby. El defensa internacional sub-21, de hecho, es el cuarto futbolista de la plantilla en la estadística de tiempo jugado (2625’). El domingo, una vez más, volverá a ser insustituible.

Frenado

Giorgi Mamardashvili, que causará baja por sanción tras ver la roja ante el Barcelona, no solo perderá la oportunidad de redondear los 38 partidos de la Liga entera, sino que verá cortada de cuajo una racha de 71 titularidades en el torneo de la regularidad. El georgiano no cedía la portería del Valencia en la competición desde la primera jornada de la campaña 22/24, en concreto, desde el triunfo en casa a costa del Girona (1-0) del 14 de agosto de 2022. En consecuencia, Giorgi se quedará a un solo partido de igualar el récord que tiene Andoni Zubizarreta, que llegó a las 72, como meta con más partidos consecutivos en el once.

En la prolongación de la primera mitad frente al Barça, Giorgi controló mal el balón fuera del área y, tras perderlo, lo tocó con la mano cuando Lamine Yamal intentó regatearlo. El VAR instó al árbitro principal, De Burgos Bengoetxea, a expulsarlo. Hasta ese error, el internacional por Georgia había sido clave en muchas de las jornadas anteriores. Hasta el tanto que le metió Fermín, Mamardashvili ha recibido 35 dianas en 33 encuentros.

El actual meta blanquinegro, con 6345 minutos sin descanso, se queda a una sola participación de las 72 encadenadas por Zubizarreta con el Valencia entre la jornada 3 de la temporada 96/97 -22 equipos y 42 partidos- y la 32 de la 97/98. Lejos de los récords marcados en el Valencia en la Liga por jugadores de campo como Quincoces II (126 partidos), Monzó (92) -en tiempos sin sanciones por tarjetas-, Fernando (77), Camarasa (76) o Robert (73).

