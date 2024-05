Iñigo Pérez: "Esperamos un resultado corto y favorable al Rayo"

Iñigo Pérez declaró este sábado que tras el revés sufrido con la derrota ante el Almería han intentado «eliminar la toxicidad y corregir errores» y aseguró que el Valencia es un «equipo muy trabajado» del que destacó su orden «ofensiva y defensivamente».

El Rayo afronta esta jornada con el objetivo de sumar tres puntos que le permitan certificar la permanencia tras el revés sufrido la pasada jornada con la derrota frente al Almería.

«La derrota del otro día fue difícil de asimilar porque no es una derrota en la que pierdes en muchos aspectos y lo ves venir. Generamos, merecimos marcar y estuvimos cerca y produjo más rabia. Hemos intentado de eliminar esa toxicidad, corregir errores y volver a ilusionarnos para el partido de mañana», dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa antes de viajar a Mestalla.

«El Valencia es un equipo muy trabajado y muy ordenado ofensiva y defensivamente. No nos extraña sus resultados cerrados y cortos. Es probable que sea un partido que vaya en esa tendencia por ellos, por nosotros y también por la situación del campeonato donde ya nadie quiere cometer errores que penalicen. El partido tenderá hacia esa idea y esperamos que el resultado sea corto pero favorable hacia nosotros», declaró el preparador del combinado vallecano.

«El Valencia es un equipo que prepara muy bien los partidos porque se adaptan perfectamente al rival. No rehuyen de no tener el balón y hacer transiciones con jugadores rápidos. También pueden tener balón y jugar por dentro como en El Sadar. Más allá del rival tenemos que centrarnos en nosotros, no dejarles respirar con presión alta, pasar más tiempo en su área y no permitir transiciones», confesó.