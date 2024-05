"Es importante tratar de tener coherencia"

Temporada larga

Hemos competido hasta el final, son partidos muy duros. Hace que te partas, que puedan generar situaciones por fuera... Utilizamos lo que disponemos. Sabemos que Gayà puede llegar a la Eurocopa y no está. Yarek está arrancando, no está en su posición y me hace darle valor al equipo. Es de lo que disponemos. Algunos de ellos han acabado muy bien el partido. A veces nos da para ganar y otras no. Valoro dónde estamos a estas alturas de la temporada.