Solís sobre Dimitrievski: "No puedo hablar de ello"

La gran temporada de Giorgi Mamardashvili ha despertado el interés de múltiples equipos de las grandes ligas europeas. Ante una posible salida por parte del guardameta georgiano, el Valencia C.F. está trabajando en un sustituto para la próxima temporada. Stole Dimitrievski es uno de los principales candidatos para defender la portería de Mestalla la próxima campaña.

Los de Rubén Baraja han recibido hoy al Rayo Vallecano en feudo valencianista. Durante la previa del encuentro, Javier Solís ha comparecido ante los micrófonos de Movistar donde ha respondido por el interés sobre el guardameta macedonio. "Buen intento, Mónica, pero me vas a permitir que no hable de nombres propios que están jugando en el equipo rival. No puedo hablar de ello", afirmó el director corporativo del club.

Por otra parte, Solís también ha respondido sobre la situación del Nuevo Mestalla y el consenso político: "Lo que comentamos el jueves. Está en un punto en el que necesitamos de un acuerdo político. Parece altura de miras lo que necesitan los políticos de esta ciudad para ponerse de acuerdo entre ellos. Y después de ese acuerdo, tenemos predisposición de empezar las obras y de terminar por fin. Toca acabar el estadio", añadió Solís.

En última instancia, el director corporativo respondió a la siguiente pregunta, ¿está más cerca ahora el Nou Mestalla que hace unos meses? Esta es la respuesta de Javier Solís: "Yo creo que más cerca porque el Valencia CF solicitó la licencia. La licencia debería estar a punto de ser recibida y eso es una cosa que hace unos meses no estaba. Con lo cual solo falta el acuerdo político para poder desencallar todo y tirar para adelante".