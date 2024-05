19-M: El vaciado de Mestalla contra Lim toma cuerpo

El 19-M toma cuerpo. Libertad VCF ha hecho un llamamiento para vaciar las gradas de Mestalla el domingo durante el partido contra el Girona correspondiente a la jornada 37 de LaLiga previsto para las 21:00 horas. La plataforma de oposición a Peter Lim ha convocado a la afición el domingo a las 18:00 en la Avenida de Suecia para permanecer en ella mientras se dispute el último encuentro de la temporada en el viejo coliseo. "Pedimos a toda la afición valencianista, tanto la que acude al campo cada fin de semana como la que no lo hace por diversos motivos, que el próximo domingo a las 18:00 horas inundemos la Avenida Suecia y permanezcamos en ella mientras dure el partido entre el Valencia y el Girona. Porque nadie nos dijo que luchar por nuestro club sería una tarea fácil: vaciemos Mestalla".

La asociación ha publicado en sus redes sociales un comunicado animando al valencianismo a hacer un esfuerzo y "mostrar, con este acto de responsabilidad, a todo el mundo, y a Ajuntament y Generalitat, que no vamos a dejar que maten a nuestro club". "Pedimos a toda la afición valencianista, tanto la que acude al campo cada fin de semana como la que no lo hace por diversos motivos, que el próximo domingo a las 18:00 horas inundemos la Avenida Suecia y permanezcamos en ella mientras dure el partido Valencia C.F.-Girona. Somos conscientes de que la decisión es difícil. No se puede luchar por el club al que amamos con decisiones cómodas. El objetivo perseguido merece el sacrificio. El valencianismo necesita mostrar, con este acto de responsabilidad, a todo el mundo, y a Ajuntament y Generalitat, que no vamos a dejar que maten a nuestro club. El próximo domingo, defendamos nuestro escudo. Vaciemos Mestalla".

Libertad explica en su escrito los motivos del valencianismo para salir a la calle y sacrificarse sin la entrada al estadio contra el Girona. "La asociación Libertad VCF hace un llamamiento inequívoco ante el señalamiento al aficionado por parte del Meriton de aquí, etiquetándonos de malos valencianistas por pedir un digno futuro para nuestro club, ante el silencio de nuestras Administraciones y nuestros políticos cuando hemos salido 20.000 personas a la calle a pedirles ayuda y ante las campañas mediáticas que están a escasas horas de comenzar para que el expolio de la plantilla vuelva a ser aceptado un año más".

Para la plataforma el vaciado del domingo es un "acto de responsabilidad" para luchar contra los "abusos, atropellos, faltas de respeto, vejaciones o inmoralidades" de los últimos años. "Durante estos últimos años, el valencianismo ha vivido situaciones que lo han llevado al límite tanto emocional como físico. Situaciones que cualquier observador externo e imparcial podría etiquetar como abusos, atropellos, faltas de respeto, vejaciones o inmoralidades. La afición del Valencia C.F. se ha defendido como ha podido, no sin dificultad, ante campañas mediáticas que pretendían polarizarla. Aquel 'buenos y malos valencianistas' acuñado por Anil Murthy y llevado a las más altas cotas por sus alumnos, siendo Javier Solís el más aventajado de ellos. También ante el silencio mediático y la incomprensión de quienes deberían ponerse de su lado en el licito y responsable ejercicio de intentar salvar al Valencia C.F. de un máximo accionista que en 10 años lo ha degradado, descapitalizado y liquidado hasta términos inauditos".