El día de la marmota en el Valencia CF

La temporada está cerca de acabar, sin conseguir una clasificación europea -algo prácticamente confirmado- y con la cabeza puesta en el mercado de fichajes más pendientes de las salidas que de las llegadas. Es algo evidente. Llegará verano, pretemporada con todo el mundo diciendo que hay que remar, apoyar y que esta temporada sí que sí. El equipo empezará medio bien, como con Bordalás, Gattuso y Baraja este año, y a final de curso de nuevo sin el Valencia volviendo a Europa y teniendo que perder potencial de plantilla. La realidad la conocemos todos y el problema es asumir con tanta naturalidad que el Valencia se ha hecho así de pequeño. Y no pasa nada por decirlo. Si me preguntan tampoco tengo la solución. Es decir, Meriton debe marcharse mejor hoy que mañana, pero lamentablemente no le veo solución a corto plazo. Eso sí, no hay otra opción que no sea estar a favor de cualquier iniciativa que trate de presionar a la propiedad a encontrar un comprador. Pero ese último punto es fundamental y debe aparecer cuanto antes. Porque cuanto más tiempo pase sin un comprador, el Valencia habrá perdido terreno con equipos que hasta hace nada eran rivales en la tabla. Barça y Madrid, por mucho que se mintiera en el proceso de venta, han sido siempre inalcanzables. Después Girona y Atlético ahora están en otro punto. Y Real Sociedad, Athletic y Betis están en otro punto. Incluso Villarreal y Sevilla a pesar de su mal año.

