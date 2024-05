Europa es imposible con Peter Lim. Rubén Baraja y sus jóvenes futbolistas han rendido por encima de sus posibilidades esta temporada, pero no les pidamos milagros. Llegar a las últimas jornadas con opciones de Europa ya ha sido todo un éxito. Este equipo no estaba construido para jugar competiciones europeas. Ni siquiera para acabar en la ‘zona Meriton’. Lo normal, como dijo la presidenta Layhoon Chan en verano a petición del Pipo, era luchar por la permanencia en la categoría. Es la única verdad que ha dicho Meriton en mucho tiempo. Mestalla aplaudió al técnico y sus chicos al final del partido a pesar de la decepción por el resultado. Nada que reprocharles. La afición sabe mejor que nadie que el único culpable de esta frustración vive en Singapur y hace años que abandonó al club a su suerte. Paso atrás por Europa y paso adelante hacia el vaciado de Mestalla el 19 de mayo contra el Girona. Es el Valencia que quiere Lim.

Los niños del Pipo han dicho prácticamente adiós a Europa. El empate contra el Rayo Vallecano sepultó todas las opciones reales de aspirar a la sexta o la séptima plaza. El Betis se marcha a 7 puntos y al equipo no le llega. La racha de un punto sobre doce (tres derrotas consecutivas contra Betis, Barcelona y Alavés) ha sido definitiva para despedirse virtualmente de la Europa League y la Conference League y asumir la realidad del equipo al que le vienen grandes las finales. La plantilla no está preparada para soportar la presión de luchar por el objetivo europeo. Solo quedan las matemáticas (esperar la derrota de la Real en Montjuïc y ganar en el Reale) y el honor de dar guerra hasta el final. Los chicos del Pipo no tienen la culpa de nada. Bastante han hecho esta temporada esquivando todas las piedras que la propiedad puso en el camino en los mercados de invierno y verano. El equipo de Baraja merece una ovación el domingo. Peter Lim merece un vaciado para que la fotografía llegue a Singapur y tenga consecuencias como en mayo de 2022 con la salida de Anil Murthy. El problema es que esta vez solo vale que Lim se vaya del Valencia. La supervivencia del club está en juego.

Mamardashvili, pieza clave

Los milagros no existen. Y menos durante 38 jornadas. El partido también sirvió para demostrar, por si alguien todavía no lo tenía claro, que el Valencia va a echar mucho de menos a Giorgi Mamardashvili el año que viene si Lim decide venderlo este verano como tiene previsto en su hoja de ruta de mercado. El georgiano dejó para el recuerdo de Mestalla una de las paradas de la temporada con una estirada imposible solo reservada a porteros top mundial como él. El vacío que puede dejar en la portería asusta. El estadio coreó su nombre. «¡Giorgi, quédate!», cantó la grada. Lo mismo pasa con Cristhian Mosquera. Su figura en defensa se ha hecho tan gigantesca en los últimos meses que da pánico mirar atrás y no verlo. Si el Valencia ha llegado al final de la temporada con opciones europeas en buena parte ha sido gracias a ellos. En cualquier club ambicioso del mundo ellos serían los pilares sobre los que construir un proyecto deportivo ganador de futuro. Para Peter Lim solo son negocio. Pura mercancía. Aquí prima la económico como bien dijo el Pipo al cierre del mercado de enero. Y así es imposible. Europa y todo.