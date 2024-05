Miguel Zorío: "Espero ver a la alcaldesa en la manifestación contra Lim

EL ex Vicepresidente del Valencia CF, Miguel Zorío quiere mostrar todo su apoyo a la incansable labor de oposición de José Pérez y Libertad VCF, y en concreto al programa de acciones propuesto para el próximo partido en Mestalla contra el Girona.

En este sentido, Zorío declara que “espero ver a la Alcaldesa en las puertas de Mestalla, junto a su gente, los valencianistas, y frente a quien está dilapidando la historia y el patrimonio del Valencia CF, que no es otro que Peter Lim y sus lugartenientes en el club. Será importante ver que líderes políticos municipales son capaces de aparecer en la gran manifestación de protesta que viviremos el domingo. Estoy seguro que los cabezas de lista de Compromís, PSPV y Vox no faltarán a la cita. Por eso estoy expectante a ver que hace nuestra Alcaldesa, que antes de acceder al poder fue muy taxativa en su labor de oposición a Peter Lim; aunque ahora su posición es mucho más cercana a él, sobre todo desde la visita del sr. Lobo al despacho del abogado del singapurense en Madrid"

Para el portavoz de Marea Valencianista, “desde el Local Management de Lim (lo que yo denomino Limeños del buen vivir) hasta la propia Alcaldesa, nos venden que hay que llegar a un acuerdo político que permita a Lim asegurarse el pelotazo urbanístico, por qué si no el 3 de agosto Peter recuperará el pelotazo que le negó el TSJ, sin ningún control del Ayuntamiento. Y esto simplemente es mentira. En primer lugar, por qué el control urbanístico siempre lo tiene el Ayuntamiento, tal y como declaró Borja Sanjuan, portavoz in pectore del PSPV. Pero es que además nuestra Alcaldesa, su señor Lobo y el concejal de urbanismo saben que el consistorio puede suspender el planeamiento urbanístico y dejar a Peter Lim con dos palmos de narices. ¿Por qué no lo hacen?. Esa es la pregunta del millón”.

La semana pasada, desde Marea Valencianista solicitaron a los cuatro grupos políticos encabezados por María José Catalá, Juanma Badenas, Papi Robles y Sandra Gómez que aprobaran una moción unánime como muestra de fuerza ante el empresario singapurense condenado por el TSJ. La moción debería aprobar los siguientes puntos:

1º Suspensión urgente de las licencias del Nuevo Mestalla por dos razones: están judicializadas y el estadio no cumple con los requisitos de excelencia que requería la ATE.

2º Puesta en marcha de la auditoría para averiguar donde está el dinero gastado en el estadio y cuanto cuesta de verdad terminar al 100% un estadio de primer nivel.

3º Suspensión del planeamiento que afecta a la antigua ATE, hasta que Peter Lim presente un estadio en condiciones y la financiación necesaria para terminarlo.

4º Inspeccionar el estado del viejo Mestalla y exigir a Peter Lim que realice las inversiones necesarias para conseguir que ir al estadio no lleve aparejado ningún tipo de riesgo para los aficionados.

Miguel Zorío recuerda a la Alcaldesa que debe cumplir con el acuerdo de la Comisión de Urbanismo de hace un mes: hay que hacer una auditoría seria y rigurosa del coste actual de las obras ejecutadas, del coste real de las obras pendientes y de los recursos económicos que está dispuesto Peter Lim a avalar para asegurar el cumplimiento del plan completo. Si faltan datos, que se los exija a Lim. Ya está bien de excusas de mal pagador. Y todo eso es imposible hacerlo en tres meses. Por eso la ley urbanística valenciana, en su artículo 69 prevé estas situaciones excepcionales:

Art. 69.3. Cuando fuera estrictamente necesario para preservar la viabilidad de la ordenación del plan, procederá la suspensión del planeamiento y dictar normas transitorias de urgencia previstas en el artículo 44.7 de este texto.