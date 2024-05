El Valencia suma diez 'porterías a cero' en Mestalla, el mejor registro en una década

El Valencia, que empató este domingo 0-0 ante el Rayo Vallecano en Mestalla en Liga, ha dejado ya su portería a cero en su estadio esta temporada en diez ocasiones en la Liga e iguala así el mejor registro del club de la última década.

El conjunto dirigido por Rubén Baraja ha disputado hasta el momento dieciocho compromisos como local y en más de la mitad de los mismos no ha recibido ningún gol, es decir en un 55,5% de los partidos. No le han conseguido marcar Las Palmas (1-0), Atlético (3-0), Cádiz (2-0), Granada (1-0), Celta (0-0), Athletic (1-0), Sevilla (0-0), Getafe (1-0), Mallorca (0-0) y Rayo (0-0).

Por lo tanto y cuando todavía le resta un compromiso por disputar ha igualado el registro alcanzado en la temporada 2014-2015 cuando el brasileño Diego Alves defendía la meta del Valencia.

Si el Valencia lograra que el Girona no marcara, igualaría los once partidos sin recibir que logró en la temporada 2009-2010, cuando César y Moyá eran los guardametas. Pero, en cambio, al no marcar ante el equipo madrileño, el Valencia ha encadenado dos partidos consecutivos sin hacer gol, puesto que tampoco lo hizo en su anterior choque en casa ante el Alavés, una circunstancia que no se producía desde hace más de cinco años.

Para encontrar una racha similar hay que remontarse al mes de febrero de 2019 cuando Real Sociedad (0-0) y Espanyol (0-0) empataron sin goles en el feudo valencianista.

Pero la sequía anotadora del Valencia actual en Mestalla no es el único registro negativo ya que además acumula cuatro partidos consecutivos sin ganar ante su afición. Al empate cosechado ante el Rayo (0-0) y las derrotas sufridas contra Alavés (0-1) y Betis (1-2) hay que añadir las tablas con el Mallorca (0-0), lo que le ha llevado a igualar la mala racha que sufrió en abril del 2022, cuando cayó ante el Betis (0-3) y el Osasuna (1-2) y empató frente al Cádiz (0-0) y Levante (1-1).