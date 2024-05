El árbitro de la "chulería" para el Valencia - Girona

La RFEF ha dado a conocer las designaciones arbitrales del CTA para la penúltima jornada del campeonato liguero, en la que el Valencia tendrá que recibir la visita del Girona en Mestalla, el próximo domingo a partir de las 19:00 horas. El colegiado principal será el madrileño del colegio balear Guillermo Cuadra Fernández, que estará asistido en el VAR por Valentín Pitarro Gómez.

El balance del Valencia con el colegiado balear es de tres victorias, tres emaptes y cinco derrotas, la última en el estadio de Gran Canaria en la última victoria de Las Palmas. Pero en el valencianismo la que más escama es la sufrida en el Coliseum Alfonso Pérez, en la que Cuadra Fernández expulsó a dos jugadores del Valencia, Paulista por doble amarilla, la primera por protestar y la segunda por un manotazo sobre Latasa, y a Javi Guerra por roja directa. El canterano enfiló el túnel de vestuarios antes de tiempo por protestar una acción del colegiado, que tropezó con un jugdor valencianista interrumpiendo una acción de contraataque de los del Pipo, lo que provocó que el centrocampista le dijese, según la redacción del acta tras el encuentro: "Eres malísimo, malísimo".

Las quejas de Pepelu tras el partido

El partido concluyó con derrota blanquinegra y, a pesar de que Pepelu reconoció que "perdimos por méritos propios", no pudo dejar pasar la actitud del trencilla sobre el verde. "No me gusta que nos traten así. Son chavales honrados y las pulsaciones de un partido te hacen estar a mil, pero cuando desde el minuto uno te tratan con esa chulería pues es difícil jugar un partido", aseguró Pepelu en declaraciones a VCF Media, la televisión oficial del club.

El de Denia añadió que los jugadores están "metidos y con muchas pulsaciones" y que imaginaba que el árbitro también. "Pero todos tenemos que ser iguales dentro de un campo y hoy el tono no ha sido el adecuado", dijo.

"Lo perdemos por deméritos nuestros, pero hoy toda España y todo el mundo que ha visto el partido se estará preguntando muchas cosas porque el espectáculo no ha sido lo que se merece LaLiga", explicó el jugador tras el encuentro.