"El objetivo ahora es competir hasta el final"

Tras la derrota en San Sebastián, Hugo Guillamón analizó la situación en la que ahora queda la temporada del Valencia CF. El equipo se quedó, tras prolongar la mala dinámica (1/15 en los últimos cinco partidos) sin opciones matemáticas de Europa para la 24/25 y el centrocampista aseguró que ahora lo único que queda es terminar de la mejor manera posible la temporada. Competir "hasta el final".

"Hasta el final es el objetivo. Mejorar, competir cada fin de semana. No bajar los brazos y eso haremos. Tenemos dos partidos, queremos acabar con buena imagen ante nuestra casa y luego en Balaídos queremos dar la imagen de ser equipo que compite cada fin de semana", aseguró el jugador en los micrófonos de VCF Media.

Para Hugo Guillamón fue clave el tempranero gol de la Real Sociedad. El medio expresó que pese a la mejora, no fue posible después de una primera parte donde al equipo "le costó mucho". "Lo hemos intentado hasta el final. Hemos hablado lo que había que mejorar y la imagen al final ha sido buena. Hemos mejorado en la segunda parte con balón y les hemos desgastado a ellos. No estar todo el rato defendiendo es lo que necesitábamos. Hemos tenido clara la de Alberto, pero no ha podido ser", incidió el futbolista.

"Tener más calma con el balón, moverlos, desgastarlos a ellos. No queríamos quitárnosla de encima rápido. Si recuperas y la pierdes rápido te desgastas, ellos se sienten cómodos y mejoran en tu campo. En eso hemos mejorado en la segunda parte y así han llegado las ocasiones", matizó. Llegó la mejora, pero no se tradujo en cambios en el luminoso. El gol de André Silva, en el minuto 3, se quedó como el único del choque y el equipo txuri-urdin hizo valer ese 1-0 para sumar otro triunfo ante su gente y acabar definitivamente con la 'ilusión' europea del valencianismo.

