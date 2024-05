La impotencia de Canós: "Los chavales ya no pueden dar más"

Sergi Canós, futbolista del Valencia CF, compareció a pie de campo en los micrófonos de DAZN tras la derrota valencianista 1-3 ante el Girona. El jugador se mostró decepcionado tras una nueva derrota que prolonga la mala dinámica del equipo (1/18 puntos en las últimas seis jornadas) en el tramo final y aseguró que estos últimos partidos no "reflejan" la temporada. "No hemos estado a la altura y no se refleja la temporada del Valencia CF con ellos".

La realidad, lejos de sus declaraciones, es que la segunda vuelta del equipo a nivel de resultados ha ido a menos y que el Valencia CF certificó -ya hace una jornada- su quinta temporada consecutiva sin jugar en Europa.

"Estamos muy disgustados porque nuestra temporada no refleja los últimos seis partidos. No hemos estado a la altura. Nos lo merecíamos después de un año muy largo y del año pasado. En esfuerzo y dedicación hemos estado ahí, pero estamos tristes porque no ha entrado", aseguró el extremo.

"Por intentar que no quede", dijo el jugador, que en sus botas tuvo varias ocasiones para recortar distancias con el Girona pero no estuvo acertado. "El equipo se ha dejado el alma para intentar dar una alegría más a la afición y sentimos que no pudiera ser. El Girona está ahí arriba, no hay que engañar a nadie. Cuando han llegado han metido y cuando hemos llegado nosotros, no. Una pena porque de cara al espectador pudo ser un partido de muchos goles", explicó.

Por último, sobre el valencianismo y la protesta de la afición a las puertas de Mestalla por la mala gestión de Meriton, Canós se mostró comprensible. "Creo que el valencianismo entiende la situación. Lo hemos dado todo hasta el final y los chavales no pueden dar más. Nos ha faltado esa pizca de suerte y hemos estado hasta el final y espero que el valencianismo lo aprecie. A ver si podemos terminar bien la semana que viene", aseguró.

