Catalá duda que sea legal vincular la licencia del Nou Mestalla a un aval y busca consenso

La alcaldesa de València, María José Catalá, expuso este viernes sus dudas de que se pueda vincular de alguna manera la concesión de la licencia de obras del Nou Mestalla a un aval por el importe de las mismas y dijo que mantiene la idea de buscar un consenso con la oposición sobre este tema aunque dijo que su partido, el PP, es el único que no tiene "intereses" más allá de los de la ciudad.

"Estoy intentando llegar a un consenso, conmigo nadie lo buscó. en los últimos cuatro años nadie me llamó a ningún despacho para plantearme nada sobre el Valencia, para invitarme a un consenso. He llamado a los portavoces y la experiencia hasta la fecha no ha sido muy enriquecedora porque he visto cosas que no pensaba que pudiera ver", señaló en el encuentro 'Somos más' de el periódico Las Provincias.

Catalá puso como ejemplo de cosas que no esperaba que para el partido socialista ya no valgan las fichas que ellos mismos redactaron. "O que aprobaron sus fichas sin convenio y ahora las quieren con un convenio y con un aval sobre una licencia y habrá que ver el encaje legal de ese planteamiento porque lo de las licencias es común a todos los ayuntamientos, a todas las personas y a todos se les piden los mismos requisitos", deslizó.

"Tenemos que seguir buscando un acuerdo con la oposición y poner a la ciudad por delante de otras cuestiones. Yo soy valencianista de corazón, todos lo saben, pero creo que en este momento no me toca ser la populista de la banda, serlo con el Valencia es lo más fácil del mundo. Yo podría serlo mañana, es lo más fácil del mundo. Ahora sentar las bases para que la ciudad vea cumplidas sus expectativas y que el club cumpla definitivamente con la ciudad...", apuntó.

"También le digo que tengo la sensación que de todo el hemiciclo los únicos que no tenemos un interés electoralista, populista o de otro tipo más allá de que la ciudad cumpla sus expectativas, somos nosotros. El resto tiene sus intereses", afirmó.

Nou Mestalla. / JM López

Catalá señaló que no supeditará sus decisiones a que València pueda ser designada subsede del Mundial 2030. "No creo que Valencia se merezca que yo haga concesiones para que seamos subsede. si lo somos estaré muy contenta pero no me dirige esas ambición sino los compromisos con la ciudad. El nuevo estadio, que el club cumpla con la ciudad, con la instalación deportiva de Benicalap y todo los compromisos que el club ha incumplido reiteradamente con la ciudad", señaló.

Preguntada por la corriente de aficionados que pide que el club se quede en el actual estadio dijo que no es algo que dependa del Ayuntamiento y recordó que existe una sentencia que obliga a derribar una grada construida en la última ampliación. "Me gusta mucho el viejo Mestalla pero hay una grada que hay que derribar en cualquier momento y hay una sentencia judicial firme que podía pedirse su ejecución pero, en cualquier caso, hablamos de una propiedad privada, no es municipal, no tenemos la propiedad de la nueva y la antigua parcela", subrayó.

"Son decisiones a las que legalmente es difícil de llegar sin el título de propiedad de las parcelas, el club ni de nada. Se está intentando derivar de manera irresponsable al ámbito político unas decisiones que corresponden al ámbito privado. Por el artículo 33 decretar que esta su propiedad va a ser lo que yo quiera que sea es complicado", completó.

Del mismo modo, señaló que la capacidad de las administraciones para forzar la salida de un máximo accionista, como es el caso de Peter Lim, es limitada. "Las instituciones publicas podemos exigir al propietario que cumpla sus compromisos y la legalidad y podemos proteger la identidad cultural de un club pero no sacar a un señor de su propiedad por el artículo 33. Queriendo, yo tengo que cumplir la ley, no tengo intención de prevaricar", concluyó. EFE