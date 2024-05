España cae de nuevo y se despide del Europeo (3-1)

Aunque lo tenía complicado, la Selección Española Sub-17 de David Otorbi se jugaba la clasificación en eel último partido de la fase de grupos ante Inglaterra. Sin embargo, los de Hernán Pérez Cuesta volvieron a caer como en los dos partidos iniciales, esta vez ante Inglaterra, y dicen adios al Europeo sin victorias en su casillero.

El partido se puso muy cuesta arriba desde los primeros compases con el gol de Inglaterra en el minuto seis, sobre todo teniendo en cuenta que a España no solo le valía ganar, tenía que hacerlo con una diferencia de tres tantos. Fue Mheuka quien abrió el marcador para su equipo. Desde ese momento España despertó y comenzó a inquietar al guardameta rival con aproximaciones de peligro. El premio lo encontró pronto, concretamente en el minuto 22 con un gol de bandera de Arnu. El futbolista español completó una jugada individual de malabarista y batió al guardameta para poner la igualada. Con España apretando, se llegó al descanso con el empate a uno en el marcador.

Ya en el segundo acto, intercambio de golpes aunque era España quien llevaba la voz cantante. No logró marcar y cada vez dejó más espacios que Inglaterra no desaprovechó. En el 72 anotó Mikey Moore y en el 85 Nwaneri. España, con un Otorbi que fue de nuevo titular, no dejó de intentarlo pero no puedo ni siquiera empatar el choque. Tres derrotas y eliminados.

En el otro partido del grupo, Francia superó por dos goles a uno a Portugal, aunque el triple empate favorece a los lusos, que de hecho terminan primeros de grupo, y a los ingleses. Francia, junto al combinado nacional español, hace las maletas y vuelve a casa tras caer eliminada.