Lim ‘borra’ al Valencia de la Selección

El Valencia CF llegó a ser la base de la Selección Española y ha sido desde los años 80 un equipo que ha nutrido de talento al combinado nacional de manera frecuente en las citas más importantes del mundo del fútbol. Desde la llegada de Peter Lim a Mestalla, no obstante, la pujanza valencianista en La Roja ha caído en picado hasta casi borrar por completo el sello blanquinegro. Haciendo una retrospectiva histórica, los datos hablan por sí solos: con Meriton Holdings el Valencia solamente ha sido capaz de aportar tres jugadores a la Selección para un gran torneo en las cinco oportunidades que ha tenido, muy por debajo de la tendencia histórica. En esta última, de hecho, no hay ninguno.

Desde que Lim gestiona el club de la mano de los diferentes ejecutivos y responsables deportivos que ha ido nombrando, España ha participado en cinco grandes torneos (tres Eurocopas y dos Mundiales) en los que ha sumado las participaciones de Rodrigo Moreno (Mundial de 2018), José Luis Gayà (Eurocopa de 2020) y Hugo Guillamón (Mundial de 2022) y ninguno de ellos fue principal protagonista del equipo, aunque no siempre se hizo justicia con los méritos que hicieron estos jugadores. En dos ediciones, no obstante, no ha llevado ninguno. Ni lo hizo al campeonato de Europa de 2016 ni lo hará en el que empezará en unas semanas tras la lesión de Gayà y olvidar a Pepelu y Mosquera.

Antes de que el singapurense llegase a la vida del valencianismo el panorama era más bien distinto. Desde la Euro del 2000 hasta la de 2014 España participó en ocho grandes torneos y el Valencia CF tuvo representantes en la Selección Española en siete de ellos por no hablar de que hubo 24 participaciones valencianistas repartidas entre 13 jugadores en esos ocho campeonatos: Santi Cañizares (Eurocopas del 2000 y 2004 y Mundial de 2006), Gerard y Mendieta (Euro 2000), Curro Torres (Mundial 2002), Rubén Baraja (Mundial 2002 y Euro 2004), Carlos Marchena (Eurocopas de 2004 y 2008 y Mundiales de 2006 y 2010), David Albelda (Euro 2004 y Mundial 2006), Vicente Rodríguez (Euro 2004), David Villa (Eurocopa de 2008 y Mundiales de 2006 y 2010), Raúl Albiol (Eurocopa 2008), David Silva (Eurocopa 2008 y Mundial 2010), Juan Mata (Mundial 2010) y Jordi Alba (Eurocopa 2012).

En la mayoría de casos fueron jugadores importantes e incluso formaron parte de la columna vertebral del equipo. Además de ello, queda claro con la dilatada presencia de algunos de ellos que el Valencia era un club que más allá de tener que acometer alguna venta significativa, era capaz de retener a jugadores importantes para seguir creciendo. Más allá de, por ejemplo, Carlos Marchena, Villa pudo darle al equipo sus mejores años y muestra de ello es que estuvo en el Mundial de Alemania y en el de Sudáfrica.

Profundizando en el siglo pasado, de hecho, se puede ver que el Valencia no aportaba tan pocos jugadores a la Selección desde el franquismo. Mientras duró la dictadura el conjunto de Mestalla solamente llevó jugadores a La Roja en el Mundial de 1950 cuando prestó a Vicente Asenis, Silvestre Igoa, Ignacio Eizaguirre y Antonio Puchades al combinado nacional. Después de aquello -fruto también de no se clasificó para varios de estos torneos y porque su formato era de muchos menos partidos- el Valencia no volvió a llevar jugadores a la Selección hasta la Eurocopa de 1980, cuando España ya gozaba de la democracia como sistema político.

Pleno en los 90

En la última década del siglo pasado, España se clasificó para cuatro grandes torneos y el Valencia aportó siempre futbolistas. En primera instancia, al Mundial de 1990 celebrado en Italia, La Roja contó con José Manuel Ochotorena, Quique Sánchez Flores y Fernando Gómez Colomer. Redujó su representación cuatro años más tarde en Estados Unidos, competición a la que solamente acudió Paco Camarasa, que fue titular en los octavos de final y jugó 13 minutos en la fase de grupos. Por otra parte, Jorge Otero y Andoni Zubizarreta estuvieron en la Eurocopa de 1996 y el guardameta vasco repitió en el Mundial del 98. En la cita continental fue especialmente importante, siendo el único portero de toda Europa capaz de frenar a uno de los mejores delanteros de la historia como Alan Shearer.

En los 80, a pesar del descenso de categoría a mediados de década, el club tuvo cinco participaciones en grandes torneos con la Selección Española repartidas entre tres jugadores. A la Eurocopa de 1980 acudieron un joven Miguel Tendillo y un contrastado Enrique Saura después de las conquistas de la Copa del Rey del 79 y la Recopa de Europa del 80. Ambos valencianos repitieron en el mítico Mundial de 1982 en el que España jugó sus partidos de la fase de grupos como local en Mestalla. Por último, Robert Fernández estuvo en la Eurocopa de 1984.

