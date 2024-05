El Valencia CF recurre al Tribunal Supremo para intentar revocar la caducidad de la ATE

El Valencia CF no arroja la toalla con la Administración Territorial Estratégica (ATE) y esta semana ha presentado un recurso de casación para volver a intentar invalidar la decisión de dar por caducada la mencionada ATE. Se trata, por tanto, de una nueva vía para tratar de convencer al Tribunal Supremo que revoque la sentencia que en su día impuso el Tribunal Superior de Justicia. Y es que cabe recordar que el pasado 12 de abril el TSJ rechazó un primer recurso presentado por el Valencia CF contra la decisión del Consell de la Generalitat Valenciana de caducar de forma anticipada la ATE, concedida para la construcción del nuevo estadio. Asimismo también avaló la denegación previa de una prórroga solicitada previamene por el club.

Y este nuevo capítulo llega mientras el club y las autoridades siguen a vueltas con el Nou Mestalla. Las 'nuevas' fichas urbanísticas, necesarias precisamente por la invalidación de la ATE y que fueron negociadas en su momento por PSOE y Compromís, siguen sin aprobarse en el pleno después del cambio de poder rumbo a la derecha que tomó el ayuntamiento valenciano en mayo de 2023. Por otro lado, el Partido Popular sigue a la espera de que el Valencia CF presente un proyecto económico serio para poder otorgar las licencias de obras.

Valoración de Sandra Gómez

"Toman el pelo a valencianos y especialmente a la afición. Han estado jugando a que el TSJ le regale y le dé la razón a Meriton. Hoy tenemos un informe del Ayuntamiento que avala las posiciones de Meriton. Según Catalá siempre ha habido interés de Meriton en terminar el estadio, algo que solo ve ella. Nosotros mantenemos una postura clara, ella se venía escudando, por su debilidad como alcaldesa que no es capaz de sacar acuerdos de urbanismo con 17 concejales, en que no habia acuerdo con los grupos poilíticos para no traer la aprobación de las fichas. Yo me desgallité diciendo que las trajera que si cumplian las condiciones las ibamos a aprobar. Se seguía resistiendo a hacerlo. En el pleno de mañana, seguirá sin traerlos, hasta agosto solo quedan dos. Nosotros como PSOE hemos tomado la delantera y hemos presentado una moción solicitando que el Ayuntamiento apruebe las fichas, apruebe el convenio con las condiciones y la fianza que Catalá exigía. Queremos darle incidencia a este tema porque a día de hoy no sabemos nada del Partido Popular. No sabemos si van a aceptar o no esta moción y tiene muy difícil decir que no. Cómo le va a decir a la afición que va a ser colaboradora de que el estadio siga paralizado y de que en el mes de agosto el señor Lim recupere los derechos urbanísticos. Si vota no a esta moción, está allanando el camino a que Lim incumpla con la ciudad y pueda hacerse con el patrimonio del Valencia CF. Si de verdad quiere proteger el patrimonio del club y acabar el estadio, no tiene otra opción de decir sí. Mucha prisa tenía ella para mantener una reunión con los portavoces de la oposición, una reunión a la que no fue, en la que se presentaron sin un papel y una semana después de nosotros plantear una solución volvemos a no saber nada. No tiene ningún interés en resolver este problema, viendo la ultima resolución lo unico que quiere es ayudar y favorecer a que Peter Lim gane con esta operación inmobiliaria".