El Ayuntamiento dictamina que es "contrario a derecho" exigir una fianza al Valencia CF por el Nou Mestalla

A esta hora de la mañana el Pleno discute sobre la moción que ha presentado el Partido Socialista para que las autoridades aprueben las fichas urbanísticas, el nuevo convenio y una fianza para las obras al Valencia CF. Por el momento, el Ayuntamiendo ha dictaminado, mediante un informe del secretario municipal, que es "contrario a derecho" exigir la mencionada fianza a la entidad valencianista para las obras del estadio.

En el informe, el Ayuntamiendo sostiene esta postura en que el Valencia CF ya no es promotor de la Administración Territorial Estratégica (ATE) tras su caducidad. Por lo que no tiene relación contractual ni con la Generalitat Valenciana ni con el Ayuntamiento. El Regimen urbanístico de la propiedad del suelo es estatutatio, lo que significa que el derecho y las obligaciones de la propiedad, en este caso del club, es el previsto en la normativa urbanística y en el planteamiento que resulte. Por lo tanto, las obligaciones del Valencia CF en relación al Nou Mestalla están recogidas en el Plan ATE.

En definitiva, no existe una norma jurídica que ampare al Ayuntamiento para exigir una fianza por el valor total de las obras de edificación al solicitante de la licencia. Además, no habiendo sido asumida tampoco dicha obligación de forma voluntaria en los convenios suscritos por el Valencia CF con el Ayuntamiento de València, resultaría contraria a derecho la inclusión de esta previsión en las Fichas de Gestión de la Modificación del Plan ATE. Así, el punto de la moción del partido socialista relativo a la fianza no encuentra acuerdo tras el Pleno que se está celebrando este martes.