La clase política vuelve a fracasar con el Nou Mestalla

Ya es oficial. La moción del PSOE para aprobar las fichas urbanísticas, el convenio y una fianza del Valencia CF por las obras del Nou Mestalla fue ayer rechazada por el Pleno del Ayuntamiento. Tras una larga y tensa sesión con cruce de declaraciones y diversas propuestas, el Partido Socialista votó ‘sí’ con el apoyo de Compromís, mientras que el Partido Popular y VOX votaron que no. Abstención no hubo. Se trata, por tanto, de un nuevo fracaso político en aras a alcanzar un acuerdo y desbloquear de una vez por todas una situación que lleva estancada demasiado tiempo y de la cual sale especialemente perjudicado el valencianismo.

La razón que explica la negativa de PP y VOX a la propuesta socialista radica concretamete en el punto tres que exige la fianza al club. Y es que el secretario municipal elaboró un informe que dictamina que es «contrario a derecho» exigir la mencionada fianza a la entidad valencianista para las obras del estadio. En el informe, el Ayuntamiendo sostiene esta postura en que el Valencia CF ya no es promotor de la Administración Territorial Estratégica (ATE) tras su caducidad. Por lo que no tiene relación contractual ni con la Generalitat Valenciana ni con el Ayuntamiento. El Regimen urbanístico de la propiedad del suelo es estatutatio, lo que significa que el derecho y las obligaciones de la propiedad, en este caso del club, es el previsto en la normativa urbanística y en el planteamiento que resulte. Por lo tanto, las obligaciones del Valencia CF en relación al Nou Mestalla están recogidas en el Plan ATE. En definitiva, no existe una norma jurídica que ampare al Ayuntamiento para exigir una fianza por el valor total de las obras de edificación al solicitante de la licencia. Además, no habiendo sido asumida tampoco dicha obligación de forma voluntaria en los convenios suscritos por el Valencia CF con el Ayuntamiento de València, resultaría contraria a derecho la inclusión de esta previsión en las Fichas de Gestión de la Modificación del Plan ATE. Así, el punto de la moción del partido socialista relativo a la fianza no encuentra acuerdo tras el Pleno que se está celebrando este martes.

Durante el Pleno y ya a sabiendas de que la moción no estaba encontrando recorrido, Borja Sanjuan, portavoz socialista, dejó claro que «sin fichas Lim tendrá todos los derechos sin obligaciones. No aprobar nada es dárselo todo. Sin garantía económica no tendremos certezas de que cuando empiecen las obras la operación se va a acabar ni de que le VCF tenga dinero suficiente para terminar la operación». Por ese motivo y tras conocer el ‘no’ popular a la fianza, el PSOE propuso sustituir el punto tres por la enmienda presentada por Compromís sobre la auditoría y la garantia económica que tenía el objetivo de evitar afrontar la operación sin las certezas mencionadas por Sanjuan. Tampoco llegó a buen puerto. Tras la sesión recibió la respuesta de Juan Giner, portavoz del PP: «Cuando se trae una propuesta al Pleno se tiene que saber que es legal y que lleva el peso de la seguridad jurídica. El propio Sanjuan se ha dado cuenta que era ilegal y ha querido hacer un ejercicio de trilerismo. Nosotros sin informes jurídicos, sin seriedad, sin rigor no vamos a dar un paso adelante para no hacer mas el ridículo».

Por su parte, Juanma Badenas, representante de VOX, explicó durante el Pleno que «la moción del PSOE es interesante. Pero nosotros no vamos a apoyar ningunas fichas que concedan derechos urbanísticos al Valencia C.F. No queda más opción de trabajar jurídicamente para hacer que Lim no pueda incumplir. No hay más remedio y no puede ser con las fichas que aprobaron ustedes (el PSOE)». Ya finalizado el Pleno, Borja Sanjuan hizo su valoración: «Es un día triste y poco digno de lo que representa el Ayuntamiento de Valencia. Se ha perdido una oportunidad histórica para plantarnos frente a Lim».

Compromís, a través de Papi Robles, también criticó la decisión de PP y VOX. «No permitir que esta moción salga es estar a favor de Lim, es hacerle el trabajo sucio a la señora Català». La portavoz de la formación naranja denunció que Catalá juega a favor de los intereses de Lim: «Ha dejado que llegue una sentencia a ver si había suerte. Ahora quieren llegar al mes de agosto mientras llevaban a cuatro concejales a una reunión con cero documentos mientras Catalá hacia un tour por las radios».

