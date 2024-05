Zorío: "El informe de la alcaldesa reconoce que hay que anular el pelotazo de Lim"

Tras el pleno celebrado este martes en el Ayuntamiento de Valencia, en el que ha sido denegada la moción del PSOE sobre el Nuevo Mestalla, Miguel Zorío ha asegurado que el abogado de María José Catalá oculta que la aprobación de una moción en el pleno "sirve para controlar la acción del gobierno municipal". Además, intenta marcar el ritmo político, instando a la Alcaldesa a aprobar todo en un pleno en junio, "lo antes posible". El abogado de Catalá olvida que la TRLOTUP en su artículo 69 permite la suspensión de planteamiento que beneficia a Peter Lim, para asegurar la viabilidad del proyecto.

“Hoy hemos vivido uno de los esperpentos más graves de la historia democrática municipal de Valencia: justo antes de que se fuera a votar una moción del PSPV (apoyada por Compromís), la Alcaldesa de Valencia se ha sacado de la chistera el informe jurídico hecho ad-hoc por su abogado, en el que en primer lugar intentaba evitar la votación de los concejales electos por el pueblo valenciano, y después intentaba intimidarlos sosteniendo que era ilegal lo que en esa moción se pedía. La moción únicamente solicitaba apretarle las tuercas al incumplidor condenado por el TSJ, Peter Lim, para asegurar el conocimiento de cuanto lleva gastado realmente en el nuevo estadio, cuanto costará terminar un estadio de primer nivel, si tiene o no dinero para hacerlo, y en base a todo eso, después darle licencias y fichas urbanísticas. Nada que no parezca razonable. Pero como siempre ocurre en estos casos, los informes jurídicos hechos con prisas y al servicio del cliente, contienen errores y, como en esta ocasión, hasta muestran lo que intentaban tener callado” ha declarado indignado Miguel Zorío, ex Vicepresidente del Valencia CF.

Para el portavoz de Marea Valencianista: “antes de ir al núcleo del desaguisado, sirva como ejemplo, que el abogado de la Alcaldesa dice en la página 1 de su escrito: “la moción es la formulación de una propuesta de acuerdo….destinada a controlar la acción política de los órganos del Ayuntamiento”. Y, sin embargo, tres párrafos más abajo afirma sin ruborizarse: “aunque se aprobara la moción…sólo podría ser entendido como una propuesta orientadora de la acción de gobierno”. Hoy se ha dicho en el pleno del Ayuntamiento, que el pleno no puede decirle al gobierno municipal lo que debe hacer. Increíble. Pero es que más adelante, el abogado le dice a los 33 concejales que aprueben lo que diga el concejal Giner lo antes posible, en el pleno de junio si puede ser. Doble incredulidad”.

Continua Miguel Zorío: “ Y ahora vamos a lo mollar: en el segundo informe firmado por el abogado de María José Catalá se afirma (página 1): “ cabe recordar que a fecha de hoy se encuentra plenamente vigente el plan ATE”. En su página 4 olvida que la ley que cita, TROLOTUP, en su artículo 69 , permite a la administración a suspender el planeamiento de la ATE para asegurar la viabilidad del proyecto. Y lo más fuerte es la traca final, en la página 5, en la que para justificar que no pueden pedirle a Peter Lim avales, reconoce que lo que debe hacer el Ayuntamiento es resolver el convenio por incumplimientos graves de las obligaciones asumidas, aprobar la liquidación del contrato y exigir a Peter Lim una cuantiosa indemnización. ¿y por qué no lo hacen?.