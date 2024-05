Así han sido los últimos cinco veranos en el Valencia CF

El verano de 2019 arrancó el principio del fin de un Valencia CF que en estos momentos se asemeja poco o nada a aquel que venía de ganar la Copa unos meses antes. Marcelino quería más refuerzos a pesar del gran gasto en algunas operaciones porque quería dar un salto más y desde la propiedad no existía esa opinión. El resultado fue un continuo tira y afloja que se pudo sentir en las ruedas de prensa con el punto algido en aquella famosa frase del técnico asturiano. "Tengo la certeza de que sólo los cangrejos corren hacia atrás o hacia el lado. Por lo tanto, no contemplo esa posibilidad", aseguraba.

Entre julio y agosto de ese año, Maxi Gómez, Thierry Rendall, Cheryshev, Manu Vallejo, Jorge Saenz y Jason Remeseiro fueron los elegidos por Marcelino García Toral además de una operación de intercambio, con más de 30 millones por el medio para cuadrar cuentas, entre Cillessen y Neto. El 11 de septiembre sin embargo, el entrenador fue despedido, en su lugar llegó Celades y ese sería el último periodo veraniego en el que Peter Lim dio permiso para hacer ciertas inversiones como la del delantero del Celta.

Maxi Gómez con la camiseta del Valencia CF / SD

En el 2020 el elegido para el banquillo del Valencia fue Javi Gracia. No hace falta recordar lo que sucedió aquel verano en el que se marcharon Parejo, Coquelin, Kondogbia, Rodrigo y Ferran Torres. La venta más cara fue la del extremo, quien dejó en las arcas del Valencia CF una cantidad superior a los 30 millones de euros. A pesar de eso, el club no invirtió absolutamente nada y se esperó a invierno para ir a por Oliva, Cutrone y Ferro.

Un año más tarde aterrizó Bordalás en el Valencia y el mercado de fichajes volvió a ser tímido, con el técnico esperando más refuerzos en la medular pero sin ningún regalo de última hora. Al final, el adiós de Gameiro y el de Kangin sobre todo fueron dos salidas que no dejaron nada de dinero en la entidad y apenas la de Wass, pero ya en invierno, dejó poco más de dos millones de euros. En las llegadas Marcos André, Hugo Duro, Ilaix Moriba, Foulquier y Alderete son algunos de los jugadores que aterrizan, más la llegada de Bryan Gil en invierno.

Bryan Gil, con el Valencia CF / VCF

El mercado 2022 fue uno de los más movidos en mucho tiempo. Almeida, CavaniCastillejoKluivert, Lino y Nico González llegaban para sumar y tratar de dar un saltito más en la tabla después de un año en el que se pisó la novena plaza y se llegó a la final de Copa. En las salidas, Guedes, Carlos Soler, Maxi Gómez y Cillessen, entre otros, abandonaban la disciplina de Mestalla con más de 30 millones en el caso del luso, cerca de 20 en el centrocampista y una cantidad simbólica en los casos del uruguayo y el holandés.

En el de 2023, las cosas no fueron mucho mejor pero ya con Baraja en el banquillo, que había llegado para salvar la papeleta el curso anterior, el resultado ha sido mejor en LaLiga. Pero eso no debe desviar el foco de una realidad más que evidente y es que el Pipo no tiene recursos y falta mucha calidad en plantilla. Pepelu fue la 'gran' inversión de 5 millones de euros mientras que Amallah cedido o Canós y Yaremchuk libre eran las otras figuras que aparecían en el mercado. En salidas, Baraja fue capaz de detectar donde estaban los problemas y jugadores como Castillejo o Cavani se marcharon, uno cedido y el otro con la carta de libertad, mientras que Yunus Musah dejaba 20 millones en caja y Racic apenas 2 más un Marcos André que volvía a Valladolid.

Yunus Musah aterrizó en Milán este verano desde el Valencia / Reuters

Ahora viene de fondo 2024 con nombres como Mamardashvili o Mosquera como grandes 'atractivos' para otros clubes después de su gran temporada. La salida del primero parece un hecho a la espera de que llegue una oferta acorde a su nivel, mientras que con el central también son muchas las 'novias' que aparecen pero de momento sin ninguna oferta en firme.