La emocionante historia de Carlitos, el alma del Juvenil B campeón

Las palabras dentro del vestuario del Juvenil B del Valencia CF del pequeño Carlitos, que sufre una parálisis cerebral, emocionan a cualquiera. «Chicos, hoy es un día muy importante para todos vosotros, para vuestras familias, para el ‘staff técnico y, sobre todo, para niños como yo, que os siguen. Hemos tenido buenos y malos momentos esta temporada, pero hemos trabajado muy duro para llegar hoy aquí. Seguro que este rival nos quiere fastidiar la Liga, pero eso no puede pasar. Recordad, yo no puedo jugar al fútbol como vosotros, pero con vuestras victorias a mí me sobra, soy feliz. Ahora vamos a salir ahí fuera y vamos a demostrar todo el trabajo hecho durante la temporada. ¡Vamos!», pronunció lleno de entusiasmo el niño.

Redacción SD

Esa fue la charla que llegó muy adentro a cada uno de los jóvenes campeones del Juvenil B, que no tardó en encarrilar el triunfo ante el SCD Intangco (0-3). Tres puntos que certificaron el título de Liga Nacional en el Grupo VIII. Desde su silla de ruedas, Carlitos les animó a jugar y ganar por todos los que aman el deporte y no pueden hacerlo. Para el equipo no fue un discurso más. Fue el mensaje de alguien que se hace querer, siempre con una sonrisa a la vida, uno más del grupo, al que ha acompañado en la mayoría de los partidos junto a su padre, José Luis, el delegado del Juvenil B.

La leucomalacia que padece Carlos, una parálisis cerebral infantil que afecta al equilibrio y la movilidad, no le impide disfrutar de su amor por el fútbol, como mostró también en un encuentro especial con Pepelu en el Antonio Puchades, pocas semanas después de haberse sometido a una nueva operación.

Carlitos y sus padres, junto al mediocentro del primer equipo Pepelu / VCF Media

Una charla propia de un "entrenador de Champions"

«A Carlos lo queremos con locura», dice Sergio Lozano, técnico del equipo. «Es uno más del cuerpo técnico. Ha dado una charla increíble, la hubiera firmado cualquier entrenador de Champions y hemos acabado muy emocionados. Alguno de los chicos ha salido llorando del vestuario y ha sido muy emocionante». El Juvenil marcó a los cinco minutos. La charla tuvo efecto inmediato.