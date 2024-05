El regreso de lo cedidos, otro frente abierto por resolver

La temporada ya ha bajado el telón y ahora es turno para un periodo estival que se prevé movido con Eurocopa, pretemporada y un mercado de fichajes que siempre da que hablar en un club como el actual Valencia CF. Bajo el mando de Meriton, frentes abiertos hay y no pocos, aunque el limitado mercado que tiene el club por las dificultades económicas y la negativa del máximo accionista a invertir será, por enésimo verano consecutivo, uno de los puntos más importantes día tras día. En cualquier caso, el apartado de altas estará supeditado, como siempre, al de las ventas, y ahí aparecen varios nombres que se postulan a ser uno de los culebrones del verano, como es el caso de Giorgi Mamardashvili. En cualquier caso, mientras ese tipo de casos van cogiendo forma, el club ya puede atacar otros escenario que ya sabe a ciencia cierta que se le presentan, como la vuelta de los tres futbolistas cedidos que pertenecen al Valencia pero han jugado en otros equipos durante la temporada 2023/24.

Samu Castillejo, Eray Cömert y César Tárrega son los tres futbolistas que deben volver y lo harás tras experiencias muy distintas y desde luego no con el mismo éxito. Quien peor recuerdo guardará de esta campaña es Samu Castillejo. El extremo no contaba para Rubén Baraja e hizo las maletas el pasado verano rumbo al Sassuolo italiano, donde también milita Uros Racic, otro ex del Valencia que ya es propiedad del cuadro neroverdi. La temporada en la Città del Tricolore ha ido de mal en peor. Comenzó de forma muy irregular y terminó con una dinámica horrenda que empujó al Sassuolo a la Serie B, consumando el primer descenso de su historia. En lo individual, Castillejo ha ido de más a menos hasta desaparecer del once, en parte por problemas en su rodilla. En los últimos 17 partidos solo acumuló 47 minutos y en toda la temporada no registra goles ni asistencias. Tiene contrato hasta junio de 2025 y el Valencia le buscará acomodo de nuevo este verano, ya sea mediante una venta o una cesión. No entra en los planes de Baraja, al menos en estos momentos.

Algo distinta ha sido la experiencia de Eray Cömert. El central suizo salió el verano pasado por el mismo motivo que Castillejo, no contaba para el técnico. Encontró acomodo en el Nantes francés y desde el primer día se ganó la confianza de su técnico. Eray ha participado en 25 de los 34 partidos de Ligue 1 siendo titular en la mayoría de ellos. Con él como un futbolista clave en el centro de la zaga, ‘les canaris’ han logrado la salvación en primera división en una temporada, tanto para él como para el equipo, muy irregular y que ha ido claramente de más a menos. Durante todo el curso el Nantes estuvo atento a la opción de compra de 2,25 millones que ambos equipos fijaron en la cesión del futbolista, pero finalmente han desechado y el suizo regresará a Mestalla, donde tiene contrato hasta el verano de 2026. A priori, con la irrupción de Yarek, la confirmación de Mosquera, cuya continuidad no está asegurada, la presencia de Cenk y con Diakhaby recuperándose de su lesión, el suizo parece no tener hueco en la plantilla, aunque el mercado es muy cambiante y más en el Valencia de Meriton.

Además, tendría que pelear su lugar con otro futbolista que el Valencia recuperará este verano de su cesión. Se trata de César Tárrega. Al canterano es a quién mejor le han ido las cosas fuera de casa. Recaló en el Valladolid en el mercado de invierno en busca de minutos en una liga más competitiva que Segunda RFEF y ha demostrado con creces estar preparado para retos mayores. Ha sido uno de los pilares en el gran final de campaña del Pucela que le han llevado a convertirse en el primer ascendido a Primera División. Pezzolano y la afición blanquivioleta están ‘enamorados’ del valenciano y no es para menos. Desde su llegada, ha disputado 16 partidos, la mayoría como titular y ha sido considerado ‘MVP’ del choque por la afición vallisoletana en más de una ocasión. Además, aportó un gol a balón parado demostrando que también es una amenaza aérea en tareas ofensivas. Todas las estadísticas le respaldan. Con él sobre el campo, el Valladolid ha conseguido dejar la portería a cero un total de diez veces y ha estado por encima del siete en valor estadístico en once de sus encuentros en su estreno en Segunda División, un impacto total para un futbolista que no contaba con apenas bagaje en el fútbol profesional, en el que ha aterrizado por todo lo alto.

Destino primer equipo

César hará la pretemporada y tiene muchas opciones de formar parte de la plantilla de la temporada 2024-25 con el contrato renovado hasta 2028. En principio formará parte de una defensa en la que estarán Cristhian Mosquera y Yarek Gasiorowski principalmente, además de Mouctar Diakhaby cuando se recupere. Lo normal, por otra parte, es que Cenk Özkacar y Eray Cömert salgan, aunque de lo que se planea en primera instancia en el Valencia y lo que acaba sucediendo muchas veces hay un gran trecho, pero por coste, reivindicación y por nivel, lo más probable es que Tárrega sea uno de los defensores que engrosen la nómina de defensores del Pipo Baraja.