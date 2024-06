Mamardashvili arranca la EURO con su futuro en el aire

Giorgi Mamardashvili arranca uno de los retos deportivos más ilusionantes de su corta y prometedora carrera deportiva. El portero del Valencia CF se ha incorporado a la concentración de la selección de Georgi para preparar la Eurocopa que se disputa este verano en Alemania del 14 de junio al 14 de julio. El guardameta ya ha comenzado a ejercitarse con el resto de sus compañeros convocados luciendo unos guantes rojos, blancos y negros con su nombre y la bandera de su país. "Hora de prepararse para la EURO" decía en sus redes.

Georgia se clasificó para jugar la Eurocopa por primera vez en la historia gracias a la actuación del valencianista en la tanda de penaltis de la repesca. Su selección derrotó 4-2 a Grecia y selló su bilete a la EURO en el estadio Boris Paichadze de Tiflis. La Georgia de Giorgi está encuadrada en el Grupo F para enfrentarse al Portugal, Turquía y República Checa.

El portero valencianista pone rumbo a la EURO con su futuro en el aire. El georgiano está en el mercado y son muchos los clubes que han llamado a su puerta en los últimos meses para interesarse por su fichaje. El Valencia, sin necesidad de vender este verano antes el 30 de junio como años atrás, no tiene prisa. La idea del club es hacerse fuerte en las negociaciones y vender siempre que sea por una cantidad importante. El portero incorpora a la concentración de Georgia a las puertas de una Eurocopa que puede disparar (todavía más) su cotización.

En este escenario, Rubén Baraja aseguró hace dos semanas en rueda de prnesa que no hay "ofertas reales" y "no podemos dar la sensación de que aquí todo vale". "Cuando se produzcan ofertas que el club valore bien. ya se valorará. No podemos dar la sensación de que aquí todo vale", afirmó antes del último partido de LaLiga ante el Celta. El director depotivo Miguel Ángel Corona, por su parte, aseguró en la previa del encuentro contra la Real Sociedad que "nosotros estamos muy satisfechos y muy contentos de que nuestros jugadores sean tan nombrados y tan seguidos por todo el mundo. Simplemente, actuaremos con normalidad de cara al mercado y veremos a ver lo que sucede".

Mamardashvili con Georgia / GEORGIA

¿Y qué dice el portero? Giorgi se despidió del Valencia en redes sociales aprovechando su centenario de partidos con un enigmático "esto es solo el comienzo, ¡vamos a por más!». "Cumplí 100 partidos con esta camiseta y no puedo estar más orgulloso. Defender este escudo durante estos 3 años ha sido un honor y un privilegio. Cada minuto en el campo, cada entrenamiento y cada desafío ha merecido la pena. Gracias a todos los que me han apoyado y ayudado a llegar hasta aquí: compañeros, entrenadores, y por supuesto, a la afición. Esto es solo el comienzo, ¡vamos a por más!», dijo. Días más tarde, el meta georgiano concedió una entrevista en su país y habló del Bayern y el Real Madrid, se mostró agradecido a la afición del Valencia y aseguró que «mi futuro se decidirá muy pronto».

Solo dos representantes en la Eurocopa

Mamardashvili será el único representante del Valencia en la Eurocopa junto a Cenk Özkacar. El turco, más protagonista de la previsto en la segunda vuelta por la lesión de Mouctar Diakhaby y la salida de Gabriel Paulista al Atlético de Madrid, ha sido uno de los elegidos por su seleccionador para representarse a su país en la fase final de la EURO. El cedido Roman Yaremchuk también estará en la Eurocopa con Ucrania aunque no contabiliza porque es el delantero es propiedad del Brujas. El capitán José Luis Gayà sigue su proceso de recuperación en la ciudad deportiva de Paterna a kilómetros de la concentración de la selección española donde no puede estar por culpa de su operación.